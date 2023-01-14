Визовый бан и рейсы с пересадками. Поездки россиян в Европу рухнули на 90%

В прошлом году в европейских странах было зафиксировано гораздо меньше российских туристов. Количество прибытий уменьшилось на 80-90%.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Schengenvisainfo.com.

Польша, Финляндия, страны Балтии и Чехия почти не принимают российских туристов с момента введения ограничительных мер из-за вторжения России в Украину. Одни из основных причин – логистические трудности и расходы на поездки, которые выросли в три-четыре раза.

В Греции, ранее входившей в десятку лучших туристических направлений для туристов из РФ, зафиксировали на 80% меньше прибытий из России, чем годом ранее.

"Прежде всего, сказывается сложная транспортная логистика, отсутствие прямых рейсов с Европой, необходимость лететь транзитными рейсами с пересадками, перелеты часто очень дорогие. И если раньше билет в Европу в среднем стоил 300-400 евро, то сейчас он стоит 1000 евро и больше. Время полета выросло с трех часов до 8-24 часов", – отметил вице-президент РТС Дмитрий Горин.

Количество обращений граждан России в визовые центры Греции, Италии и Испании сократилось на 80%, а для других стран эта цифра еще больше.

Испания, Греция и Италия представляют тройку стран, где количество российских туристов уменьшилось в меньшей степени. А в других странах, куда российским туристам перестали выдавать визы, число туристов из страны-оккупанта упало до нуля. В целом, падение туристического потока в Европу можно оценить в 90-95 процентов, отметил представитель турбизнеса.

Большой спад количества туристов из РФ наблюдается и на Кипре, куда они любили ездить до того, как Россия вторглась в Украину.

"Есть отели, особенно в районе Фамагусты, Айя-Напы и Протараса, которые разорвали большие контракты с туроператорами из России. И сейчас они сталкиваются с огромными трудностями", – отметил президент правления Cyprus Hotel Association Харис Лоизидес.

Между тем Россию туристы таковой практически перестали посещать. Спрос иностранцев на посещение РФ рухнул на 90%.