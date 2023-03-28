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Віза в Єгипет коштуватиме 700 доларів: у чому суть нововведення

Фото: Відпочинок у Єгипті (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Єгипті туристам видаватимуть багаторазові туристичні візи терміном на 5 років. Такий дозвіл на в'їзд коштуватиме 700 доларів.

Раніше багаторазові візи діяли лише протягом року, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на egyptindependent.com.

Міністерство туризму та старожитностей Єгипту запроваджує нову багаторазову візу вартістю 700 доларів, яка діятиме протягом 5 років. Про це заявив міністр туризму та старожитностей Ахмед Ісса.

До квітня 2022 року багаторазові візи діяли лише протягом 1 року, коли було ухвалено рішення про спрощення отримання екстреної в'їзної візи після прибуття до єгипетських портів.

Найближчими днями буде оголошено декілька нових можливостей для отримання туристичної візи в Єгипті.

У країні роблять ставку на китайських туристів. Вони зможуть отримати візу в єгипетських портах, навіть якщо прибувають індивідуально.

Нові туристичні об'єкти також прийматимуть туристів, які прибувають з Туреччини, Іраку та Індії, які мають посвідку на проживання в країнах Перської затоки та мають шенгенські візи. Також – туристів зі США, Японії, Великобританії, Нової Зеландії та Канади.

Фото: Море у Єгипті (pixabay.com)

Із початку війни в Україні турпотік із основних ринків до Єгипту знизився. У січні-лютому 2023 року прибуло на 80% менше відвідувачів з України та на 40% – менше з Росії порівняно з тим самим періодом 2022 року.

Однак у рази збільшився турпотік із інших країн – напрклад, із Італії на 250%. Також стали більше приїжджати туристів зі США, Нідерландів та Казахстану.

Число іноземних пасажирів в аеропорту Луксора збільшилося вп'ятеро. Із вересня EgyptAir виконуватиме прямі рейси з Каїра до Бразилії, в Сан-Паулу.

Нагадаємо, ми писали, що найпопулярнішу пам'ятку Італії зроблять платною для туристів.

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