Виза в Египет будет стоить 700 долларов: в чем суть нововведения

В Египте туристам будут выдавать многократные туристические визы сроком на 5 лет. Такое разрешение на въезд обойдется в 700 долларов.

Ранее многократные визы действовали только в течение года, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на egyptindependent.com.

Министерство туризма и древностей Египта вводит новую многократную визу стоимостью 700 долларов, которая будет действовать в течение 5 лет. Об этом заявил министр туризма и древностей Ахмед Исса.

До апреля 2022 года многократные визы действовали только в течение 1 года, когда было принято решение об упрощении получения экстренной въездной визы по прибытии в египетские порты.

В ближайшие дни будет объявлено о нескольких новых возможностях для получения туристической визы в Египте.

В стране делают ставку на китайских туристов. Они смогут получить въездную визу в египетских портах, даже если прибывают индивидуально.

Новые туристические объекты также будут принимать туристов, прибывающих из Турции, Ирака и Индии, которые имеют вид на жительство в странах Персидского залива и имеют шенгенские визы. Также – туристов из США, Японии, Великобритании, Новой Зеландии и Канады.

Фото: Море в Египте (pixabay.com)

С начала войны в Украине турпоток из основных рынков в Египет снизился. В январе-феврале 2023 года прибыло на 80% меньше посетителей из Украины и на 40% – меньше из России, чем в тот же период 2022 года.

Однако в разы увеличился турпоток из других стран – например, из Италии на 250%. Также стали больше приезжать туристов из США, Нидерландов и Казахстана.

Число иностранных пассажиров в аэропорту Луксора увеличилось в 5 раз. С сентября EgyptAir будет выполнять прямые рейсы из Каира в Бразилию, в Сан-Паулу.

Напомним, мы писали, что самую популярную достопримечательность Италии сделают платной для туристов.

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