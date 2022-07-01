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Без виз в 143 страны. Украинский паспорт поднялся на 4 пункта в международном рейтинге

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Пятница 01 июля 2022 16:10
Без виз в 143 страны. Украинский паспорт поднялся на 4 пункта в международном рейтинге Фото: Украинский паспорт (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Исследование анализирует доступность путешествий для граждан 199 стран мира

Украинский паспорт вырос в международном рейтинге паспортов мира сразу на 4 позиции в этом году. Он занял 34 ступень по количеству стран, куда граждане могут ездить без получения предварительной визы.

Об этом TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на VisitUkraine.today.

Эксперты Henley Passport Index анализируют доступность путешествий для граждан 199 стран мира. В 2022 году украинский паспорт поднялся в рейтинге на 34 место. Это говорит о том, что владельцы украинского паспорта могут без особых сложностей посещать 143 страны мира.

Лидерами в 2022 году стали:

  • 1 место: Япония и Сингапур – 192 страны без виз;
  • 2 место: Германия и Южная Корея – 190 стран без виз;
  • 3 место: Италия, Финляндия, Испания, Португалия, Люксембург – 189 стран без виз.

Рядом с Украиной на соседних позициях рейтинга оказались Доминикана, Гренада, Макао (33 место) та Парагвай (35 место).

Отмечается, что за последние 10 лет количество безвизовых стран для граждан Украины возросло с 64 до 136. Такая динамика стала возможна после введения "безвиза" в страны Шенгенской зоны.

Без виз в 143 страны. Украинский паспорт поднялся на 4 пункта в международном рейтингеФото: Динамика в рейтинге стала возможна после введения "безвиза" в страны Шенгенской зоны (gettyimages.com)

Henley Passport Index — это авторитетный рейтинг всех паспортов мира в соответствии с количеством пунктов назначения, в которые их владельцы могут попасть без предварительной визы. Учитываются также страны, где можно получить электронную визу или визу по прибытию в аэропорту.

Индекс основан на эксклюзивных данных Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) — крупнейшей и наиболее точной базе данных о путешествиях, и дополнен исследовательской группой Henley&Partners.

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