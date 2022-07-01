Без виз в 143 страны. Украинский паспорт поднялся на 4 пункта в международном рейтинге
Исследование анализирует доступность путешествий для граждан 199 стран мира
Украинский паспорт вырос в международном рейтинге паспортов мира сразу на 4 позиции в этом году. Он занял 34 ступень по количеству стран, куда граждане могут ездить без получения предварительной визы.
Об этом TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на VisitUkraine.today.
Эксперты Henley Passport Index анализируют доступность путешествий для граждан 199 стран мира. В 2022 году украинский паспорт поднялся в рейтинге на 34 место. Это говорит о том, что владельцы украинского паспорта могут без особых сложностей посещать 143 страны мира.
Лидерами в 2022 году стали:
- 1 место: Япония и Сингапур – 192 страны без виз;
- 2 место: Германия и Южная Корея – 190 стран без виз;
- 3 место: Италия, Финляндия, Испания, Португалия, Люксембург – 189 стран без виз.
Рядом с Украиной на соседних позициях рейтинга оказались Доминикана, Гренада, Макао (33 место) та Парагвай (35 место).
Отмечается, что за последние 10 лет количество безвизовых стран для граждан Украины возросло с 64 до 136. Такая динамика стала возможна после введения "безвиза" в страны Шенгенской зоны.
Фото: Динамика в рейтинге стала возможна после введения "безвиза" в страны Шенгенской зоны (gettyimages.com)
Henley Passport Index — это авторитетный рейтинг всех паспортов мира в соответствии с количеством пунктов назначения, в которые их владельцы могут попасть без предварительной визы. Учитываются также страны, где можно получить электронную визу или визу по прибытию в аэропорту.
Индекс основан на эксклюзивных данных Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) — крупнейшей и наиболее точной базе данных о путешествиях, и дополнен исследовательской группой Henley&Partners.
Ранее сообщалось, как украинцам отказаться от номера PESEL в Польше и стоит ли это делать.