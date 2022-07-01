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Без віз у 143 країни. Український паспорт піднявся на 4 пункти в міжнародному рейтингу

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П'ятниця 01 липня 2022 16:10
Без віз у 143 країни. Український паспорт піднявся на 4 пункти в міжнародному рейтингу Фото: Український паспорт (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Дослідження аналізує доступність подорожей для громадян 199 країн світу

Український паспорт виріс у міжнародному рейтингу паспортів світу відразу на 4 позиції в цьому році. Він посів 34 сходинку за кількістю країн, куди громадяни можуть їздити без отримання попередньої візи.

Про це TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на VisitUkraine.today.

Експерти Henley Passport Index аналізують доступність подорожей для громадян 199 країн світу. У 2022 році український паспорт піднявся в рейтингу на 34 місце. Це говорить про те, що власники українського паспорта можуть без особливих складнощів відвідувати 143 країни світу.

Лідерами в 2022 році стали:

  • 1 місце: Японія і Сінгапур - 192 країни без віз;
  • 2 місце: Німеччина і Південна Корея - 190 країн без віз;
  • 3 місце: Італія, Фінляндія, Іспанія, Португалія, Люксембург – 189 країн без віз.

Поруч з Україною на сусідних позиціях рейтингу опинилися Домінікана, Гренада, Макао (33 місце) та Парагвай (35 місце).

Зазначається, що за останні 10 років кількість безвізових країн для громадян України зросла з 64 до 136. Така динаміка стала можлива після введення "безвізу" в країни Шенгенської зони.

Без віз у 143 країни. Український паспорт піднявся на 4 пункти в міжнародному рейтингуФото: Динаміка в рейтингу стала можлива після введення "безвізу" в країни Шенгенської зони (gettyimages.com)

Henley Passport Index - це авторитетний рейтинг всіх паспортів світу відповідно до кількості пунктів призначення, в які їх власники можуть потрапити без попередньої візи. Враховуються також країни, де можна отримати електронну візу або візу по прибуттю в аеропорту.

Індекс заснований на ексклюзивних даних Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA) — найбільшій і найточнішій базі даних про подорожі , й доповнений дослідницькою групою Henley&Partners.

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