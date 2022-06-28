Как украинцам отказаться от номера PESEL в Польше и стоит ли это делать

Существует ли отдельная процедура отказа от индивидуального номера

Украинские беженцы, которые во время войны регистрируются в Польше, получают цифровой идентификационный номер PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności). Его надо получать всем, кто проживает на территории Польши или имеет документ о постоянном или временном пребывании в стране.

Многие украинцы, которые собираются выехать из Польши домой или в другую страну, задаются вопросом: надо ли аннулировать номер PESEL и стоит ли это делать?

TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на VisitUkraine.today рассказывает, есть ли отдельная процедура отказа от PESEL.

Как и когда надо аннулировать номер PESEL

Польский PESEL можно назвать аналогом украинского идентификационного налогового номера (ИНН). Он нужен практически везде: упрощает доступ к сфере здравоохранения, социальной помощи, системе образования, позволяет найти работу и открыть в Польше бизнес. Польский идентификационный номер могут получить взрослые и дети.

Во время войны в Украине такой номер оформляют беженцы, которые едут в Польшу. Они получают PESEL по упрощенной процедуре.

Фото: Украинцы получают PESEL в Польше по упрощенной процедуре (Виталий Носач/РБК-Украина)

"В законе о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на ее территории не прописана никакая возможность удаления или аннулирования номера", — говорится в публикации VisitUkraine.

Правила выдачи номера PESEL регулирует закон о реестре населения (ustawy o ewidencji ludności). Согласно его положениям удалять записи, содержащиеся в соответствующем реестре, запрещается. Поэтому никаких заявлений для этого писать не надо.

Что делать, если нужно выехать из Польши

Чтобы в стране, которая дала вам статус временной защиты, к вам не было лишних вопросов и не пришлось возвращать полученные деньги, нужно уведомить о своем отъезде. Это касается тех, кто выезжает за границу на больше чем 30 дней.

"Покинув польскую территорию на месяц или более, беженец теряет статус временной защиты, бесплатную медицину, материальную помощь и другие льготы", — пишут на сайте.

Сообщить об отъезде можно в режиме онлайн. Для этого надо войти в аккаунт на портале PUE ZUS и написать соответствующее письмо.

Также можно дать письменное согласие, лично обратившись в местное отделение ZUS. Со следующего месяца после этого правительство Польши перестанет начислять вам выплаты.

Напомним, мы писали, куда можно поехать, если закончились 90 дней безвиза.