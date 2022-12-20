На військових базах. У Швейцарії готують тисячі місць для українців

Швейцарія вже прийняла 70 тисяч українських біженців, а до кінця року загальна кількість людей із тимчасовим захистом може досягти 75 тисяч.

У зв'язку з цим швейцарська армія надасть додаткові місця та персонал для прийому наших співгромадян, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на schengenvisainfo.com.

Через велику кількість українських біженців та прохачів притулку з інших країн швейцарська армія надала Державному секретаріату з міграції (SEM) додаткове житло та військовий персонал. Федеральна рада Швейцарії заявила про допоміжне розгортання армії до кінця березня 2023 року.

Міграційне відомство підрахувало, що лише наприкінці 2022 року у Швейцарії налічуватиметься 75 000 українців, які звернуться за тимчасовим захистом, та близько 24 000 прохачів притулку.

"SEM спільно з армією з весни збільшили кількість місць для розміщення більш ніж 9000 осіб та набрали додатковий персонал для догляду та безпеки. Однак необхідні додаткові ресурси, щоб мати можливість продовжувати забезпечувати розміщення та догляд за тими, хто шукатиме притулок у найближчі місяці" , – йдеться у заяві.

Фото: Українці у Швейцарії (gettyimages.com)

За попередніми оцінками, найближчими місяцями буде потрібно близько 3000 додаткових ліжок. Армія виділить близько 2100 місць для розміщення у приміщеннях своїх шкіл, а за потреби там можна буде розмістити до 2700 людей.

Із початку 2023 року армія розміщуватиме біженців на військових базах у Фрайбурзі та в Дюбендорфі, а з лютого місця виділять на військових базах у Тун та Санкт-Лузістейг. Крім того, міграційні служби матимуть змогу залучити для допомоги до 500 військовослужбовців.

Також у Швейцарії готуються до того, щоб швидко розгорнути додаткові приміщення та закупити необхідні товари, у тому числі матеріали, меблі, системи опалення, санітарні контейнери, продукти харчування, засоби гігієни та медикаменти, одяг.

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