У Німеччині збільшать виплати для українців: скільки платитимуть

З 1 січня 2023 року в Німеччині підвищують розмір допомоги, яку отримуватимуть українські біженці нарівні з німцями. Допомога з безробіття Hartz IV стане частиною базового доходу громадян.

Виплати планують збільшити на 53 євро у зв'язку з інфляцією, але закон про доходи громадян зараз перебуває на розгляді, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на rbb24.de.

Які суми допомоги платитимуть з нового року

Базову допомогу з безробіття Hartz IV, яку призначає центр зайнятості (Jobcenter), українські біженці отримують із 1 червня. Тому підвищення ставки допомоги з безробіття для громадян Німеччини торкнеться і українців, які набули статусу тимчасового захисту.

Відповідно до проекту федерального міністерства праці, збільшиться розмір виплат для одиноких дорослих чи батьків-одинаків – на 53 євро до 502 євро (зараз 449 євро).

Також планується збільшити фінансову підтримку інших категорій соціально незахищених людей:

повнолітні – 451 євро (зараз 404 євро);

(зараз 404 євро); діти 14-17 років – 420 євро (зараз 376 євро);

(зараз 376 євро); діти 6-13 років – 348 євро (зараз 311 євро);

(зараз 311 євро); діти віком до 5 років – 318 євро (зараз 285 євро).

Федеральне агентство зайнятості заявило, що нові стандартні ставки виплачуватимуть вчасно із січня.

"Вам не потрібно подавати нову заяву на допомогу громадянина. Одержувачі Hartz IV автоматично переводяться на новий дохід громадянина і отримують підвищені стандартні ставки", – йдеться на сайті buerger-geld.org.

Фото: Українці отримуватимуть нову допомогу в Німеччині (gettyimages.com)

Українські біженці отримуватимуть виплати нарівні з німцями

Біженці, які прибули до Німеччини з України, визнані біженцями війни. Це означає, що вони прирівнюються до громадян Німеччини з погляду соціальних виплат з першого дня, зазначається на сайті buerger-geld.org:

"В даний час офіційний статус іммігранта з України прирівнюється до німецького безробітного. Біженці з України отримуватимуть Hartz IV доти, доки з 1 січня 2023 року не набуде чинності новий дохід громадянина. Із введенням нового доходу громадянина вони автоматично отримають право на дохід громадянина".

Таким чином, українці отримають виплати відповідно до їхньої особистої ситуації. Вони також можуть мати право на додаткову допомогу або іншу соціальну підтримку, яка надається відповідно до положень базового доходу.

Нагадаємо, ми писали, що європейський регіон запроваджує виплати українцям.