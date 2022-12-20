RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На военных базах. В Швейцарии готовят тысячи мест для украинцев

Фото: Украинские беженцы в Швейцарии (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Швейцария уже приняла 70 тысяч украинских беженцев, а к концу года общее число людей со временной защитой может достичь 75 тысяч.

В связи с этим швейцарская армия предоставит дополнительные места и персонал для приему наших сограждан, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на schengenvisainfo.com.

Из-за большого количества украинских беженцев и просителей убежища из других стран, швейцарская армия предоставила Государственному секретариату по миграции (SEM) дополнительное жилье и военный персонал. Федеральный совет Швейцарии заявил о вспомогательном развертывании армии до конца марта 2023 года.

Миграционное ведомство подсчитало, что только в концу 2022 года в Швейцарии будет насчитываться 75 000 украинцев, которые обратятся за временной защитой, и около 24 000 просителей убежища.

"SEM совместно с армией с весны увеличили количество мест для размещения более чем 9000 человек и набрали дополнительный персонал для ухода и безопасности. Однако необходимы дополнительные ресурсы, чтобы иметь возможность продолжать обеспечивать размещение и уход за теми, кто будет искать убежище в ближайшие месяцы", – говорится в заявлении.

Фото: Украинцы в Швейцарии (gettyimages.com)

По предварительным оценкам, в ближайшие месяцы потребуется около 3000 дополнительных коек. Армия выделит около 2100 мест для размещения в помещениях своих школ, а при необходимости там можно будет разместить до 2700 людей.

C начала 2023 года армия будет размещать беженцев на военных базах во Фрайбурге и в Дюбендорфе, а с февраля места выделят на военных базах в Тун и Санкт-Лузистейг. Кроме того, миграционные службы смогут привлечь для помощи до 500 военнослужащих.

Также в Швейцарии готовятся к тому, чтобы быстро развернуть дополнительные помещения и закупить необходимые товары, в том числе материалы, мебель, системы отопления, санитарные контейнеры, продукты питания, средства гигиены и медикаменты, одежду.

Напомним, мы писали, что в Германии увеличат выплаты для украинцев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Швейцарияжилье для переселенцев