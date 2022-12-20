ua ru
Вт, 20 грудня News Daily Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

На військових базах. У Швейцарії готують тисячі місць для українців

Новость на русском →
Вівторок 20 грудня 2022 12:44
На військових базах. У Швейцарії готують тисячі місць для українців Фото: Українські біженці у Швейцарії (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Швейцарія вже прийняла 70 тисяч українських біженців, а до кінця року загальна кількість людей із тимчасовим захистом може досягти 75 тисяч.

У зв'язку з цим швейцарська армія надасть додаткові місця та персонал для прийому наших співгромадян, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на schengenvisainfo.com.

Через велику кількість українських біженців та прохачів притулку з інших країн швейцарська армія надала Державному секретаріату з міграції (SEM) додаткове житло та військовий персонал. Федеральна рада Швейцарії заявила про допоміжне розгортання армії до кінця березня 2023 року.

Міграційне відомство підрахувало, що лише наприкінці 2022 року у Швейцарії налічуватиметься 75 000 українців, які звернуться за тимчасовим захистом, та близько 24 000 прохачів притулку.

"SEM спільно з армією з весни збільшили кількість місць для розміщення більш ніж 9000 осіб та набрали додатковий персонал для догляду та безпеки. Однак необхідні додаткові ресурси, щоб мати можливість продовжувати забезпечувати розміщення та догляд за тими, хто шукатиме притулок у найближчі місяці" , – йдеться у заяві.

На військових базах. У Швейцарії готують тисячі місць для українців

Фото: Українці у Швейцарії (gettyimages.com)

За попередніми оцінками, найближчими місяцями буде потрібно близько 3000 додаткових ліжок. Армія виділить близько 2100 місць для розміщення у приміщеннях своїх шкіл, а за потреби там можна буде розмістити до 2700 людей.

Із початку 2023 року армія розміщуватиме біженців на військових базах у Фрайбурзі та в Дюбендорфі, а з лютого місця виділять на військових базах у Тун та Санкт-Лузістейг. Крім того, міграційні служби матимуть змогу залучити для допомоги до 500 військовослужбовців.

Також у Швейцарії готуються до того, щоб швидко розгорнути додаткові приміщення та закупити необхідні товари, у тому числі матеріали, меблі, системи опалення, санітарні контейнери, продукти харчування, засоби гігієни та медикаменти, одяг.

Нагадаємо, ми писали, що у Німеччині збільшать виплати для українців.

Читайте РБК-Україна в Google News
Швейцарія жилье для переселенцев
Відпочинок в Україні
Точки зору
Олексій Бурчевський
Рік найважчих випробувань. Як війна змінила українську цивільну авіацію
Олексій Бурчевський
фахівець у галузі авіаційного права
Наталія Назарко
Як ввезти в Україну та розмитнити авто з Європи: всі деталі
Наталія Назарко
юрист АО "Місечко та Партнери"
Олег Васильєв
Масштабні виклики. Чи витримає "УЗ" новий блекаут та що треба знати пасажирам
Олег Васильєв
автор влогу "Залізні магістралі"
Галина Пилипенко
Вести бізнес та продавати послуги за кордон: що для цього треба українцям
Галина Пилипенко
адвокат ЮК Legal House
Всі точки зору