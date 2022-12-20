На военных базах. В Швейцарии готовят тысячи мест для украинцев

Швейцария уже приняла 70 тысяч украинских беженцев, а к концу года общее число людей со временной защитой может достичь 75 тысяч.

В связи с этим швейцарская армия предоставит дополнительные места и персонал для приему наших сограждан, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на schengenvisainfo.com.

Из-за большого количества украинских беженцев и просителей убежища из других стран, швейцарская армия предоставила Государственному секретариату по миграции (SEM) дополнительное жилье и военный персонал. Федеральный совет Швейцарии заявил о вспомогательном развертывании армии до конца марта 2023 года.

Миграционное ведомство подсчитало, что только в концу 2022 года в Швейцарии будет насчитываться 75 000 украинцев, которые обратятся за временной защитой, и около 24 000 просителей убежища.

"SEM совместно с армией с весны увеличили количество мест для размещения более чем 9000 человек и набрали дополнительный персонал для ухода и безопасности. Однако необходимы дополнительные ресурсы, чтобы иметь возможность продолжать обеспечивать размещение и уход за теми, кто будет искать убежище в ближайшие месяцы", – говорится в заявлении.

Фото: Украинцы в Швейцарии (gettyimages.com)

По предварительным оценкам, в ближайшие месяцы потребуется около 3000 дополнительных коек. Армия выделит около 2100 мест для размещения в помещениях своих школ, а при необходимости там можно будет разместить до 2700 людей.

C начала 2023 года армия будет размещать беженцев на военных базах во Фрайбурге и в Дюбендорфе, а с февраля места выделят на военных базах в Тун и Санкт-Лузистейг. Кроме того, миграционные службы смогут привлечь для помощи до 500 военнослужащих.

Также в Швейцарии готовятся к тому, чтобы быстро развернуть дополнительные помещения и закупить необходимые товары, в том числе материалы, мебель, системы отопления, санитарные контейнеры, продукты питания, средства гигиены и медикаменты, одежду.

Напомним, мы писали, что в Германии увеличат выплаты для украинцев.