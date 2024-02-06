Виплати і дозволи. У яких країнах Європи працюють найбільше українців

Українці активно працевлаштовуються у країнах Європи, де отримують тимчасовий захист. Але у Німеччині попри програми інтеграції на роботу вийшли тільки 25% біженців.

У яких країнах працюють найбільше українців, РБК-Україна розповідає з посиланням на Bild .

Німеччина, яка прийняла найбільше українських біженців у Європі – понад 1 млн осіб – намагається залучити їх до роботи. Попри навчання та збільшення робочих місць, частка працевлаштованих все ще суттєво відстає від показників в інших країнах ЄС. Зокрема, у Німеччині працюють 25,2% біженців працездатного віку.

Водночас в інших країнах показники працевлаштування такі:

Чехія – 66%;

Польща – 65%;

Данія – 78%;

Швеція – 56%;

Велика Британія – 50%;

Нідерданди – 50%.

Хоча на законодавчому рівні українські біженці мають право відразу працювати в усіх країнах ЄС, є суттєві відмінності у системі соціальної допомоги. Зокрема, в країнах з найбільшою кількістю українців підтримка така:

Німеччина: громадянська допомога 563 євро на місяць, дітям - від 357 до 471 євро залежно від віку. Також оплачується житло та додаткові витрати.

Чехія: 200 євро екстреної допомоги, через 5 місяців – 130 євро. Медичне страхування та витрати на проживання в колективному житлі покриваються лише упродовж 5 місяців.

Польща: одноразова виплата 66 євро та 184 євро допомоги на дитину на місяць. Після 4 місяців біженці мають самостійно оплатити половину вартості колективного проживання.

Однією з причини низького рівня працевлаштування українців у Німеччині експерти називають те, що 72% біженців мають вищу освіту. Їх вважають занадто кваліфікованими.

Політолог Дітріх Тренхардт критикує тривалі процеси визнання дипломів українців, щоб працювати лікарем або фармацевтом. Натомість у Італії та Словаччині їм дозволено працювати в системі охорони здоров’я з березня 2022 року.

Також українцям часто бракує знання мови. Експерти сподіваються, що за кілька місяців ситуація покращиться завдяки мовним курсам.