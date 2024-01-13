Вісім європейських авіакомпаній відновлюють рейси до Ізраїлю: названі дати

Вісім європейських авіакомпаній готуються частково відновити рейси до Ізраїлю у найближчий місяць. Робота маршрутів залежатиме від ситуації з безпекою.

Які авіаперевізники літатимуть до Ізраїлю найближчим часом, РБК-Україна повідомляє з посиланням на schengenvisainfo.com.

Які авіакомпанії відновлять польоти до Ізраїлю у січні

За даними Адміністрації аеропортів Ізраїлю, у січні та на початку лютого вісім іноземних авіакомпаній планують частково відновити рейси до Ізраїлю. Три авіаперевізника готуються запустити певні маршрути в січні: Air France, Bluebird Airways і Bulgaria Air. Ще чотири авіакомпанії – TUS, Transavia, LOT і Vueling – хочуть повернути частину рейсів також упродовж місяця. На початку лютого Air Europa має намір відновити рейси до Мадрида.

Водночас авіакомпанії стежитимуть за розвитком подій у сфері безпеки. Якщо ситуація погіршиться, авіаперевізники можуть переглянути свої плани та знову призупинити польоти до Ізраїлю.

Фото: Літак авіакомпанії Swiss в аеропорту Тель-Авіва (flickr.com/Chris Hoare)

На початку цього тижня рейси до цієї країни відновила Lufthansa Group, включаючи дочірні компанії SWISS і Austrian Airlines. Це також стосується Tarom з Румунії та Aegean Airlines з Греції.

Які авіакомпанії скасували чи скоротили рейси до Ізраїлю

Після загострення конфлікту у жовтні 2023 року деякі авіакомпанії скасували або скоротили рейси до міжнародного аеропорту Тель-Авіва імені Бен-Гуріона. Зокрема: Wizz Air, LOT Polish Airlines, Air India, Turkish Airlines, American Airlines, Delta Air Lines, Egypt Air, Air Canada, Emirates, Air France, KLM, Lufthansa, Finnair, Norwegian Air, TAP.

В цей час обмежену кількість рейсів виконували ізраїльські авіакомпанії El Al, Israir і Arkia. Також деякі іноземні авіакомпанії продовжували свої рейси до Ізраїлю протягом усього конфлікту – Flydubai, Ethiopian Airlines і Etihad Airways.

Фото: Літак ізраїльської авіакомпанії El Al (pixabay.com)

Як скоротився пасажиропотік в аеропорту Тель-Авіва

Кількість пасажирів в аеропорту імені Бен-Гуріона скоротилася майже удвічі. У жовтні 2023 року через повітряні ворота пройшли 1 млн 172 тисяч міжнародних пасажирів – на 41% менше, ніж у жовтні 2022 року. З іншого боку, кількість рейсів у жовтні 2023 року була на 28,9% меншою, ніж у жовтні 2022 року.

Фото: Пасажири в аеропорту Бен-Гуріона (unsplash.com)

Попри ситуацію, аеропорт Тель-Авіва продовжує працювати, й останніми тижнями повідомляється про невелике зростання щоденного пасажиропотоку.

Нагадаємо, ми писали, що великі європейські авіакомпанії відновили польоти до Ізраїлю. Рейси виконуються із Німеччини, Австрії та Швейцарії.

Також ми розповідали, що доки небо України закрите для цивільних рейсів, українські авіакомпанії створили хаб в аеропорту Кишинева. Літаки виконують рейси на замовлення молдовських авіакомпаній.

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