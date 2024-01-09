Великі європейські авіакомпанії відновлюють польоти до Ізраїлю: звідки будуть рейси

Три великі європейські авіакомпанії відновлюють регулярні рейси до Ізраїлю після тримісячної перерви. Польоти будуть з Німеччини, Австрії та Швейцарії.

Поки що заплановано 20 рейсів на тиждень до Ізраїлю з європейських аеропортів, повідомляє РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

Німецька авіакомпанія Lufthansa разом із дочірніми авіакомпаніями Austrian Airlines та Swiss із 8 січня 2024 року відновлює регулярні рейси до Ізраїлю. Вони були призупинені 9 жовтня 2023 року після загострення конфлікту у регіоні.

Перший літак авіакомпанії Lufthansa вилетів 8 січня до Тель-Авіва з Мюнхена. Також вчора авіалайнер Swiss здійснив рейс до Тель-Авіва з Цюріха. Рейс Austrian Airlines до Тель-Авіва з Відня запланований на 9 січня.

У Lufthansa планують спільно з дочірніми компаніями здійснювати поки що по 20 рейсів на тиждень. Це третина від попередньої кількості польотів.

Із авіакокомпанією Lufthansa можна буде полетіти на маршруті Мюнхен – тричі на тиждень, а з Франкфурта до Тель-Авіва – чотири рази на тиждень. В авіакомпанії Swiss буде п'ять щотижневих рейсів з Цюріха до Тель-Авіва, а в Austrian Airlines – 8 перельотів з Відня.

"Такий розклад пропонує хороші стикування з Ізраїлю до Північної Америки і назад через хаби у Франкфурті, Мюнхені, Відні та Цюріху", – пояснили в Lufthansa.

Тим часом європейські лоукостери Wizz Air і Ryanair поки не планують повертати польоти до Ізраїлю. У Ryanair скасовані всі рейси в цю країну до кінця січня, Wizz Air – до березня.

Нагадаємо, ми писали, що аеропорт Бен-Гуріон у Тель-Авіві продовжує роботу, незважаючи на військову ситуацію в країні. Рейси виконують усі ізраїльські та деякі міжнародні авіакомпанії.

Також ми розповідали, що доки небо України закрите для цивільних рейсів, українські авіакомпанії створили хаб в аеропорту Кишинева. Літаки виконують рейси на замовлення молдовських авіакомпаній.

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