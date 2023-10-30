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Виселять одразу. Для українців в Ірландії запровадили суворі правила розміщення

Понеділок 30 жовтня 2023 10:58
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Виселять одразу. Для українців в Ірландії запровадили суворі правила розміщення Фото: Центр допомоги українцям в Ірландії (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Українські біженці в Ірландії, які проживають в наданому державою житлі, більше не мають права на 7-денну відсутність. Місця передаватимуть іншим людям.

Житло збережуть, якщо людина поїде лікуватися чи на похорон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на extra.ie.

Для українських біженців в Ірландії, що проживають у житлі, яке оплачує держава, скасували право на відсутність 7 днів упродовж 6 місяців. Із 9 жовтня навіть за день відсутності номер у готелі чи інших об'єктах розміщення можуть більше не зберігати за людиною.

Правила застосовуються як до міжнародних поїздок, так і до подорожей країною. Це означає, що українці не лише не зможуть поїхати в Україну на новорічні свята, але й подорожувати Ірландією.

Українські біженці можуть залишити Ірландію за обмежених обставин, якщо вони завчасно попередять про це Департамент інтеграції. За людьми, яким потрібно повернутися в Україну у зв'язку із "задокументованими медичними потребами або з міркувань співчуття", місця збережуть на "розумний період часу".

Після повернення з поїздки українці зможуть запросити нове житло, яке може бути надане в іншому місці.

Зазначається, що зміна правил є першим кроком із серії запланованих заходів, щоб знизити привабливість Ірландії як країни для тимчасового захисту. За даними ірландського Мінюсту, 30% українців попровили прихисток в Ірландії після реєстрації в іншій країні.

На сьогодні захист в Ірландії отримали майже 98 тисяч українців, понад 74 тисячам надають державне житло – переважно готелі. Це обходиться у 1,5 млрд євро на рік. Водночас до країни продовжують прибувати багато українців – до 200 людей щодня.

Нагадаємо, ми писали, що в Ірландії планують суттєво скоротити підтримку українців. Йдеться про надання безкоштовного житла новоприбулим лише у перші 3 місяці.

Також ми розповідали, що новоприбулих українців розміщуватимуть у модульних будиночках на території парків. Також у країні пристосовують виставковий центр і встановлюють там кабінки.

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