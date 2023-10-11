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В Ірландії знайшли рішення проблеми з житлом для новоприбулих українців: деталі

Середа 11 жовтня 2023 11:52
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В Ірландії знайшли рішення проблеми з житлом для новоприбулих українців: деталі Фото: Українські біженці в Ірландії (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Уряд Ірландії знайшов рішення із розміщення новоприбулих біженців. Із листопада українців розміщуватимуть у виставковому центрі у Кілдері.

Влада не продовжуватиме договір на розміщення біженців у наметовому таборі Страдбаллі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на independent.ie.

Із наступного місяця у виставковому центрі Punchestown будуть селити біженців із України. Планується створити 378 місць, повідомили у Департаменті у справах дітей, рівності, інтеграції та молоді.

"Термін договору на об’єкт – два роки. Наразі передбачається, що мешканці можуть розраховувати залишитися на кілька тижнів, а потім бути переміщеними у більш відповідне житло, хоча це повністю залежатиме від наявності довгострокового житла", – сказав речник відомства.

У центрі Панчестаун встановлять 78 кабінок, які складатимуться з двох спалень максимум на три людини кожна, а також невеликої вітальні. Душові будуть встановлені в окремих кабінках у спільному просторі. Охорона буде присутня в центрі цілодобово.

Також буде виділена їдальня, яка працюватиме в шаховому порядку з розподілом часу. Буде забезпечений кейтерінг, який враховуватиме культурні та релігійні особливості, а також гнучкість щодо обідів для студентів і працівників.

"Також будуть столики надворі та ігрові зони для дітей. Пральня є комунальною та розташована в центрі", – сказав чиновник.

Після російського вторгнення в Україну в Ірландію прибула безпрецедентна кількість людей, зазначили у міністерсті. Крім того, значно збільшилася кількість людей з інших країн, які шукають притулку:

"Із лютого 2022 року по сьогоднішній день уряд надає житло та допоміжні послуги 96 965 людям і ця кількість продовжує зростати. Це 72 745 осіб, які втекли від війни в Україні та 24 222 тих, хто шукає міжнародного захисту".

У вересні 750 біженців тимчасово розмістили в наметах на місці музичного фестивалю Electric Picnic у Страдбаллі у гарфстві Ліїш. Станом 10 жовтня у Страдбаллі ще перебували 175 біженців. Договір на наметове розміщення закінчується 17 жовтня.

Уряд почали критикувати після того, як українських біженців вирішили заселити у намети. Декілька українських сімей повідомили про сильний холод у наметах, оскільки погода змінилася й кемпінг затопило. Тепер уряд розглядає різні варіанти розміщення по всій країні, включаючи модульне житло.

Раніше повідомлялося, що влада Ірландії спрямує додатковий 1 млрд євро на розміщення українських біженців. Держава оплачує житло понад 70 тисячам українців.

Також стало відомо, що українцям в Ірландії починають видавати посвідки на проживання. Картки замінять жовті листи тимчасового захисту і діятимуть до закінчення захисту в Ірландії.

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