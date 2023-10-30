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Выселят сразу. Для украинцев в Ирландии ввели строгие правила размещения

Понедельник 30 октября 2023 10:58
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Выселят сразу. Для украинцев в Ирландии ввели строгие правила размещения Фото: Центр помощи украинцам в Ирландии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинские беженцы в Ирландии, проживающие в предоставленном государством жилье, больше не имеют права на 7-дневное отсутствие. Места будут передавать другим людям.

Жилье сохранят, если человек поедет лечиться или на похороны, сообщает РБК-Украина со ссылкой на extra.ie.

Для украинских беженцев в Ирландии, проживающих в жилье, которое оплачивает государство, отменили право на отсутствие 7 дней в течение 6 месяцев. С 9 октября даже за день отсутствия номер в гостинице или других объектах размещения могут больше не хранить за человеком.

Правила применяются как к международным поездкам, так и к путешествиям по стране. Это значит, что украинцы не только не смогут поехать в Украину на новогодние праздники, но и путешествовать по Ирландии.

Украинские беженцы могут покинуть Ирландию при ограниченных обстоятельствах, если они заранее предупредят об этом Департамент интеграции. За людьми, которым нужно вернуться в Украину в связи с "задокументированными медицинскими потребностями или соображениями сострадания", места сохранят на "разумный период времени".

По возвращении из поездки украинцы смогут запросить новое жилье, которое может быть предоставлено в другом месте.

Отмечается, что изменение правил – первый шаг из серии запланированных мер, чтобы снизить привлекательность Ирландии как страны для временной защиты. По данным ирландского Минюста, 30% украинцев попросили убежище в Ирландии после регистрации в другой стране.

На сегодняшний день защиту в Ирландии получили почти 98 тысяч украинцев, более 74 тысячам предоставляют государственное жилье – преимущественно гостиницы. Это обходится в 1,5 млрд евро в год. В то же время в страну продолжают прибывать много украинцев – до 200 человек каждый день.

Напомним, мы писали, что в Ирландии планируют существенно сократить поддержку украинцев. Речь идет о предоставлении бесплатного жилья новоприбывшим только в первые 3 месяца.

Также мы рассказывали, что новоприбывшие украинцы будут размещаться в модульных домиках на территории парков. Также в стране приспосабливают выставочный центр и устанавливают кабинки.

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