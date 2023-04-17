Виплати від ACTED. Де українцям надають грошову допомогу

Французька гуманітарна організація ACTED продовжує надавати грошову допомогу українцям, які постраждали від воєнних дій.

У квітні виплати передбачені для мешканців деяких громад у 7 областях, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сторінку організації.

Мешканці яких регіонів можуть отримати грошову допомогу в квітні

Грошову допомогу в 6600 гривень на людину (по 2200 гривень за 3 місяці) від ACTED можуть отримати люди в таких регіонах:

Донецька область:

Краматорський район (ОТГ: Дружківська, Лиманська, Миколаївська, Святогірська) – заявку на реєстрацію можна залишити за номерами кол-центру.

Запорізька область:

Запорізький район: Новоолександрівська ОТГ (лише 4 населених пункти: Веселянка, Запорожець, Річне, Юльївка) – залишити заявку на реєстрацію можна за номерами кол-центру.

Миколаївська область – для жителів, які мають часткові або повні руйнування житла внаслідок воєнних дій та залишаються в цих громадах:

Баштанський район: Широківська ОТГ – лише за списками від органів місцевої влади;

Миколаївський район: Куцурубська та Очаківська ОТГ – лише за списками від органів місцевої влади.

Сумська область – для жителів, які мають часткові або повні руйнування житла внаслідок воєнних дій та залишаються в цих громадах:

Охтирський район: Великописарівська і Охтирська ОТГ – залишити заявку на реєстрацію можна за номерами кол-центру або відсканувавши QR-код;

Чернеччинська ОТГ – за списками від органів місцевої влади та за QR-кодом;

Сумський район: Ворожбянська і Краснопільська ОТГ – за списками від органів місцевої влади.

Шосткинський район: Шалигінська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська ОТГ – за списками від органів місцевої влади.

Харківська область:

Ізюмський район: Балаклійська ОТГ (тільки 5 населених пунктів: Асіївка, Гусарівка, Лозовенька, Чепіль, Шевелівка), Ізюмська ОТГ – залишити заявку на реєстрацію можна за номерами кол-центру;

Куп’янський район: Великобурлуцька та Вільхуватська ОТГ – залишити заявку на реєстрацію можна за номерами кол-центру;

Херсонська область – для жителів, які мають часткові або повні руйнування житла внаслідок воєнних дій та залишаються в цих громадах:

Бериславський район: Бериславська, Великоолександрівська, Високопільська, Милівська ОТГ – за списками від органів місцевої влади;

Херсонський район: Білозерська, Чорнобаївська, Херсонська – лише за списками від органів місцевої влади.

Фото: Звільнене село на Херсонщині (gettyimages.com)

Чернігівська область – для жителів, які мають часткові або повні руйнування житла внаслідок воєнних дій та залишаються в цих громадах:

Корюківський район: Сновська ОТГ – за списками від органів місцевої влади.

Реєстрація в областях та районах є актуальною для квітня і може змінюватися.

Хто може претендувати на допомогу: критерії вразливості

На грошову допомогу можуть претендувати не всі мешканці зазначених громад, а ті, хто належить хоча б до однієї категорії вразливості:

одинокі люди похилого віку та сім'ї, в яких всі від 60 років;

сім'ї, в яких є вагітні або жінки, що годують груддю;

сім'ї, у яких є з малорухливі люди, що потребують піклування;

сім'ї з 3 та більше неповнолітніми дітьми;

сім'ї з людьми, які мають інвалідність 1, 2 групи;

сім'ї, в яких хтось має тяжкі хронічні захворювання та потребує дорогої медичної допомоги;

сім'ї, в яких через бойові дії повністю або частково пошкоджене житло;

сім'ї з дітьми, яких виховує батько або мати-одиначка.

Зазначається, що наявність категорії вразливості та реєстрація в програмі не гарантує отримання грошової допомоги. Реєстрація на участь в програмі допускається, якщо людина не подавала заявку на грошову допомогу від інших організації в той самий період.

Фото: Пошкоджене житло (gettyimages.com)

Куди звертатися для реєстрації та додаткової інформації

Телефони кол-центру ACTED (9:00 до 16:00 з понеділка по п`ятницю):

0 800 336 936

0671311002

0634535710

0952852984

Окремо відгуки та пропозиції можна залишити за телефоном 0 800 334 589, e-mail: ukraine.hotline@acted.org.

Нагадаємо, ми писали, які виплати можуть отримати переселенці в Україні.

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