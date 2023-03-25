Від фондів і держави. Які виплати можуть отримати переселенці в Україні

Українці, які змушені були тікати від війни в більш безпечні регіони країни, можуть оформити статус внутрішньо переміщеної особи, який дає право на низку пільг.

Travel РБК-Україна розповідає, які виплати можуть отримати ВПО в Україні та куди треба звертатися.

Як переселенцям оформити допомогу від держави

Допомога від держави на проживання внутрішньо переміщеним особам надається щомісяця у розмірі:

2000 грн на дорослу людину;

3000 грн на дитину або людину з інвалідністю.

У Міністерстві соціальної політики України нагадали, що для оформлення довідки та отримання щомісячної допомоги на проживання ВПО документи можна подати особисто або зареєструватися онлайн.

Для подання заяви потрібні документи, що посвідчують особу та засвідчують реєстрацію особи в населеному пункті, що був окупований або де тривають активні бойові дії.

Подати заяву офлайн можна:

безпосередньо у ЦНАПі тієї громади, де перебуває переселенець;

через управління соцзахисту населення;

через уповноважену особу виконавчого органу сільської, селищної, міської ради.

Тако заяву можна подати онлайн – через застосунок "Дія". Для цього потрібно авторизуватися та обрати послугу "Допомога для ВПО". У застосунку послуга комплексна: отримання довідки ВПО та виплати.

Фото: Переселенці у Львові (УНІАН)

У застосунку має відображатися картка платника податків та один з паспортів:

ID-картка;

або закордонний біометричний паспорт.

Це пов'язано з тим, що особисті дані для формування заяви отримуються саме з біометричних паспортів. Водночас, щоб отримати довідку ВПО для дитини до 14 років, у застосунку одного з батьків має відображатися свідоцтво про народження дитини. Треба поставити відмітку щодо подачі заяви і на дітей.

Як отримати допомогу людям, які залишаються на деокупованих територіях

Мешканці звільнених населених пунктів можуть отримати кілька виплат. Розмір одноразової допомоги для мешканців деокупованих територій або осіб, які вимушені евакуюватися, такий:

діти й особи з інвалідністю — 3000 грн;

всі інші категорії - 2000 грн.

Ці виплати люди можуть отримати на "Укрпошті" – перелік отримувачів ОВА передають до Мінреінтеграції. Також через "Укрпошту" виплачується ця допомога тим, хто евакуюється. Мінреінтеграції отримує відомості про осіб, які евакуюються, від "Укрзалізниці".

Також, згідно з інформацією Мінреінтеграції, додаткові виплати через "Укрпошту" можна отримати від:

Товариства Червоного Хреста України – 1200 грн на кожного члена родини;

Міжнародної організації з міграції (МОМ) – 2200 грн.

Звертатися треба до органів місцевого самоврядування чи призначених військових адміністрацій, де формують списки громадян.

Фото: Переселенці в Одесі (gettyimages.com)

В Міністерстві реінтеграції окупованих територій України повідомляють, що відповідні виплати продовжують надходити через "Укрпошту" жителям деокупованих територій Донеччини, Миколаївщини, Харківщини та Херсонщини.

Які міжнародні організації надають виплати ВПО

В Україні продовжують надавати допомогу внутрішньо переміщеним особам і міжнародні фонди. Деякі організації надають виплати повторно – особливо вразливим категоріям громадян.

Карітас Україна – грошові виплати 2220 гривень на місяць в осередках Карітас можуть отримати люди, які недавно евакуювалися із територій, наближених до зони активних бойових дій, які там залишаються та переселенці при облаштуванні на новому місці. Про всі грошові програми Карітасу Україна можна дізнатися за номером 0 800 33 67 34. Оформлення заявки можливе лише під час особистого візиту в один із осередків організації, але не онлайн.

Фото: Реєстрація на допомогу в осередку Карітас (надане РБК-Україна)

УВКБ ООН – грошові виплати переселенцям та постраждалим від війни у 10 регіонах. Кожен член родини отримує 2200 гривень упродовж 3 місяців. Реєстрація на допомогу відбувається у пунктах БФ "Право на захист". Уточнити будь-яку інформацію щодо грошової допомоги можна у Telegram-каналі.

Норвезька рада у справах біженців в Україні (NRC) – багатоцільову грошову допомогу отримають ВПО та люди, які проживають в районах, постраждалих внаслідок бойових дій та потребують термінової фінансової підтримки для забезпечення основних потреб. Сума виплати – 2200 гривень упродовж 3 місяців на члена родини. Для реєстрації через WhatsApp треба додати до контактів номер 0 800 609 844 та відправити на нього повідомлення з текстом "Привіт". Додаткову інформацію можна отримати за номером 800 302 007 або ua.info@nrc.no.

ACTED – міжнародна організація надає грошову підтримку переселенцям, які виїхали з Донецької, Луганської, Харківської, Сумської, Чернігівської, Миколаївської, Запорізької та Херсонської областей. Сума – 2200 грн на місяць на людину упродовж 3 місяців. Для реєстрації треба звертатися тільки за телефонами гарячої лінії 0800 334 589 та кол-центру 0800 336 936.

Нагадаємо, ми писали, які пільги можуть отримати переселенці в Україні.

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