Выплаты от ACTED. Где украинцам предоставляют денежную помощь

Французская гуманитарная организация ACTED продолжает предоставлять денежную помощь украинцам, пострадавшим от военных действий.

В апреле выплаты предусмотрены жителям некоторых общин в 7 областях, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на страницу организации.

Жители каких регионов могут получить денежную помощь в апреле

Денежную помощь в 6600 гривен на человека (по 2200 гривен за 3 месяца) от ACTED могут получить люди в таких регионах:

Донецкая область:

Краматорский район (ОТО: Дружковская, Лиманская, Николаевская, Святогорская) – заявку на регистрацию можно оставить по номерам колл-центра.

Запорожская область:

Запорожский район: Новоалександровская ОТО (только 4 населенных пункта: Веселянка, Запорожец, Речное, Юльевка) – оставить заявку на регистрацию можно по номерам колл-центра.

Николаевская область – для жителей, у которых частично или полностью разрушено жилье в результате военных действий и они остаются в этих общинах:

Баштанский район: Широковская ОТО – только по спискам от органов местной власти;

Николаевский район: Куцурубская и Очаковская ОТО – только по спискам органов местной власти.

Сумская область – для жителей, у которых частично или полностью разрушено жилье в результате военных действий и они остаются в этих общинах:

Ахтырский район: Великописаревская и Ахтырская ОТО – оставить заявку на регистрацию можно по номерам колл-центра или отсканировав QR-код;

Чернеччинская ОТО – по спискам от органов местной власти и по QR-коду;

Сумской район: Ворожбянская и Краснопольская ОТО – по спискам от органов местной власти.

Шосткинский район: Шалыгинская, Зноб-Новгородская, Середино-Будская ОТО – по спискам от органов местной власти.

Харьковская область:

Изюмский район: Балаклейская ОТО (только 5 населенных пунктов: Асеевка, Гусаровка, Лозовенькая, Чепель, Шевеловка), Изюмская ОТО – оставить заявку на регистрацию можно по номерам колл-центра;

Купянский район: Великобурлукская и Ольховатская ОТО – оставить заявку на регистрацию можно по номерам колл-центра;

Херсонская область – для жителей, у которых частично или полностью разрушено жилье в результате военных действий и они остаются в этих общинах:

Бериславский район: Бериславская, Великоалександровская, Высокопольская, Миловская ОТО – по спискам от органов местной власти;

Херсонский район: Белозерская, Чернобаевская, Херсонская – только по спискам органов местной власти.

Фото: Освобожденное село на Херсонщине (gettyimages.com)

Черниговская область – для жителей, у которых частично или полностью разрушено жилье в результате военных действий и они остаются в этих общинах:

Корюковский район: Сновская ОТО – по спискам от местных властей.

Регистрация в областях и районах актуальна для апреля и может меняться.

Кто может претендовать на помощь: критерии уязвимости

На денежную помощь могут претендовать не все жители указанных общин, а те, кто принадлежит хотя бы одной категории уязвимости:

одинокие люди пожилго возраста и семьи, в которых все от 60 лет;

семьи с беременными или кормящими грудью женщинами;

семьи, в которых есть малоподвижные люди, нуждающиеся в попечительстве;

семьи с 3 и более несовершеннолетними детьми;

семьи с людьми, имеющими инвалидность 1, 2 группы;

семьи, в которых кто-то страдает тяжелыми хроническими заболеваниями и нуждается в дорогостоящей медицинской помощи;

семьи, в которых из-за боевых действий полностью или частично повреждено жилье;

семьи с детьми, которых воспитывает отец или мать-одиночка.

Отмечается, что наличие категории уязвимости и регистрации в программе не гарантирует получение денежной помощи. Регистрация на участие в программе допускается, если человек не подавал заявку на денежную помощь от других организаций в тот же период.

Фото: Поврежденное жилье (gettyimages.com)

Куда обращаться для регистрации и дополнительной информации

Телефоны колл-центра ACTED (9:00 до 16:00 с понедельника по пятницу):

0 800 336 936

0671311002

0634535710

0952852984

Отдельно отзывы и предложения можно оставить по телефону 0 800 334 589, e-mail: ukraine.hotline@acted.org.

Напомним, мы писали, какие выплаты могут получить переселенцы в Украине.

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