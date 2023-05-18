Виплати українцям починає ще одна міжнародна організація: хто може отримати

Міжнародна організація CARE Ukraine розпочала реєстрацію на надання багатоцільової грошової допомоги для переселенців. Сума виплат – 6600 грн на особу, по 2200 грн упродовж 3 місяців.
Отримати грошову допомогу можуть ВПО у 3 областях, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сторінку організації.
Хто може отримати грошову допомогу: умови
Виплати призначені для переселенців, які змушені були переїхати з 10 областей: Донецької, Запорізької, Луганської, Дніпропетровської, Київської, Сумської, Миколаївської, Чернігівської, Херсонської та Харківської.
Подавати заявку на допомогу можуть ВПО, зареєстровані у таких громадах:
- Одеська область – із Болградської, Криничненської, Подільської, Городненської, Василівської, Куяльницької та Кубейської ОТГ;
- Вінницька область – із Липовецької, Погребищенської, Могилів-Подільської ОТГ;
- Івано-Франківська область – із Косівської, Верховинської, Богородчанської ОТГ.
При цьому враховуються критерії вразливості:
- багатодітні родини, у складі яких троє та більше дітей;
- особи з інвалідністю (I-II група);
- неповні сім’ї, в яких один дорослий (батько/матір) самостійно утримує та піклується про дитину чи дітей;
- люди віком від 60 років;
- родини, члени яких мають хронічні захворювання;
- родини з вагітними та жінками, які годують.
Фото: Допомога призначена для вразливих категорій переселенців (gettyimages.com)
Як зареєструватися на допомогу: необхідні документи
Для того, щоб зареєструватися, переселенцям у зазначених областях слід підготувати пакет документів:
- паспорт громадянина України;
- ідентифікаційний код;
- довідку ВПО;
- свідоцтво про народження дітей;
- документи, що підтверджують статус (посвідчення, довідки про захворювання, інвалідність);
- банківські реквізити.
Такі документи мають бути на кожного члена сім’ї.
Реєстрація буде відбуватися на місцях у такі дні:
- Богородчанська громада – 24-25 травня у смт. Богородчани, вул. Т. Шевченка, 65 (Будинок культури), – з 9:00 до 17:00;
- Липовецька громада – 16-18 травня у м. Липовець, вул. В. Липківського, 30 (ЦНАП), з 9:00 до 17:00;
- Могилів-Подільській громада – 22-26 травня у м. Могилів-Подільський, вул. Київська, 28/2 (бібліотека) – з 9:00 до 17.00;
- Погребищенська громада – 19-21 травня 2023 у м. Погребище, вул. Кооперативна, 32 (публічна бібліотека), – з 9:00 до 17:00;
- Болградська, Василівська Криничненська, Городненська та
- Кубейська громади – 6-18 травня у м. Болград , вул. Поштова, б.30 - з 8:00 до 17:00;
- Подільська та Куяльницька громади – 15-19 травня у м. Подільськ, вул. Шевченка, 34/1 – з 9:00 до 17:00;
- Верховинська громада – 23-24 травня у смт. Верховина, вул. І. Франка, 3 – з 9:00 до 17:00;
- Косівська громада – 22-25 травня у с. Смодна, вул. Незалежності, 48 – з 9:00 до 17:00.
Нагадаємо, ми писали, на що скаржаться переселенці у прихистках в Україні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.