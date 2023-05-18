Выплаты украинцам начинает еще одна международная организация: кто может получить

Международная организация CARE Ukraine начала регистрацию на предоставление многоцелевой денежной помощи для переселенцев. Сумма выплат – 6600 грн на человека, по 2200 грн в течение 3 месяцев.

Получить денежную помощь могут ВПЛ в 3 областях, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на страницу организации.

Кто может получить денежную помощь: условия

Выплаты предназначены дляназначены переселенцев, вынужденным переехать из 10 областей: Донецкой, Запорожской, Луганской, Днепропетровской, Киевской, Сумской, Николаевской, Черниговской, Херсонской и Харьковской.

Подавать заявку на помощь могут ВПЛ, зарегистрированные в таких общинах:

Одесская область – из Болградской, Криничненской, Подольской, Городненской, Васильевской, Куяльницкой и Кубейской ОТГ;

Винницкая область – из Липовецкой, Погребищенской, Могилев-Подольской ОТГ;

Ивано-Франковская область – из Косовской, Верховинской, Богородчанской ОТГ.

При этом учитываются критерии уязвимости:

многодетные семьи, в составе которых трое и более детей;

лица с инвалидностью (I-II группа);

неполные семьи, в которых один взрослый (отец/мать) самостоятельно содержит и заботится о ребенке или детях;

люди в возрасте от 60 лет;

семьи, члены которых страдают хроническими заболеваниями;

семьи с беременными и кормящими женщинами.

Фото: Помощь предназначена для уязвимых категорий переселенцев (gettyimages.com)

Как зарегистрироваться на помощь: необходимые документы

Для того чтобы зарегистрироваться, переселенцам в указанных областях следует подготовить пакет документов:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

справку ВПЛ;

свидетельство о рождении детей;

документы, подтверждающие статус (удостоверения, справки о заболеваниях, инвалидности);

банковские реквизиты

Такие документы должны быть представлены на каждого члена семьи.

Регистрация будет проходить на местах в такие дни:

Богородчанская община – 24-25 мая в пгт. Богородчаны, ул. Т. Шевченко, 65 (Дом культуры) – с 9:00 до 17:00;

Липовецкая община – 16-18 мая в г. Липовец, ул. В. Липковского, 30 (ЦНАП) – с 9:00 до 17:00;

Могилев-Подольский община – 22-26 мая в г. Могилев-Подольский, ул. Киевская, 28/2 (библиотека) – с 9:00 до 17:00;

Погребищенская община – 19-21 мая 2023 г. в г. Погребище, ул. Кооперативная, 32 (публичная библиотека) – с 9:00 до 17:00;

Болградская, Васильевская Криничненская, Городненская и

Кубейская община – 6-18 мая в г. Болград, ул. Почтовая, д.30 – с 8:00 до 17:00;

Подольская и Куяльницкая общины – 15-19 мая в г. Подольск, ул. Шевченко, 34/1 – с 9:00 до 17:00;

Верховинская община – 23-24 мая в пгт. Верховина, ул. И. Франко, 3 – с 9:00 до 17:00;

Косовская община – 22-25 мая в с. Смодна, ул. Независимости, 48 – с 9:00 до 17:00.

Напомним, мы писали, на что жалуются переселенцы в убежищах в Украине.

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