Виплати та соціальні послуги. Які пільги можуть отримати переселенці в Україні

Величезна кількість українців через війну вимушена була переїхати зі рідних міст та сіл, кардинально змінивши своє життя. Офіційно в Україні зараз зареєстровано 4,8 мільйона внутрішньо переміщених осіб, але в реальності їх набагато більше.
Через те, що ВПО в Україні опинилися у скрутному становищі, вони можуть розраховувати на пільги, виплати й різноманітну допомогу. Також вони отримують від держави гуманітарну допомогу, харчові набори, одяг і речі першої необхідності.
Які пільги мають ВПО в Україні, РБК-Україна розповіла регіональна юристка БФ "Право на захист" Оксана Шемет.
Громадяни, які мають статус внутрішньо переміщеної особи, можуть отримувати не лише державні та міжнародні виплати, а й мають право на особливі пільги. Такі права та пільги передбачені Законом України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб", нагадує Оксана Шемет.
ВПО в Україні мають такі права:
1. Дітям, зареєстрованим як ВПО, у тому числі дітям, які навчаються за денною формою навчання у вищих навчальних закладах, - до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, надається державна цільова підтримка для здобуття вищої освіти у державних та комунальних навчальних закладах.
2. Діти з-поміж ВПО або діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, які навчаються у дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форми власності, забезпечуються безкоштовним харчуванням.
3. Переселенці реалізують своє право голосу на виборах Президента України, народних депутатів України, місцевих виборах та референдумах.
4. Переселенці з тимчасово окупованої території мають право на отримання матеріального забезпечення, страхових виплат та соціальних послуг за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності й від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, безпосередньо у робочих органах Фонду соціального страхування України за фактичним місцем проживання, перебування.
5. Взяті на облік ВПО має право на забезпечення допоміжними засобами реабілітації, на одержання реабілітаційних послуг відповідно до законодавства за місцем проживання.
6. Переселенці, які звільнилися з роботи (припинили інший вид зайнятості), за відсутності документів, що підтверджують факт звільнення, періоди трудової діяльності та страхового стажу, реєструються як безробітні та отримують допомогу по безробіттю, соціальні та інші послуги за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття.
7. Громадянин пенсійного віку, дорослий з інвалідністю, дитина з інвалідністю та інша особа, яка перебуває у складних життєвих обставинах, яких зареєстровано внутрішньо переміщеними особами, мають право на отримання соціальних послуг відповідно до законодавства України за місцем реєстрації фактичного місця проживання.
8. Україна вживає всіх можливих заходів по розв’язанню проблем, пов’язаних із соціальним захистом, зокрема відновленням усіх соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам.
Переїхавши на нове місце проживання, переселенці можуть звертатися до місцевих органів влади та самоврядування, щоб вирішити багато нагальних питань.
Переселенці мають право:
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