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Як переселенцям отримати безоплатне лікування та медичні препарати: інструкція

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Україна, Субота 18 лютого 2023 22:05
Як переселенцям отримати безоплатне лікування та медичні препарати: інструкція Фото: Як переселенцям отримати безоплатне лікування та медичні препарати (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Наразі в Україні діє спрощений доступ громадян до первинної медичної допомоги. Це зроблено для того, аби переселенці мали можливість отримати безоплатне лікування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Внутрішні переселенці можуть бути прийняті у будь-якому медзакладі, якщо він здатен забезпечити необхідне лікування. Також ВПО мають право на безкоштовні ліки при перебуванні у стаціонарі або в межах програми "Доступні ліки", - йдеться у повідомленні.

Мінреінтеграції розповіло, як отримати безоплатне лікування або необхідні медичні препарати:

Нагадаємо, що за січень 2023 року було нараховано допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам (ВПО) на загальну суму близько 6,2 млрд гривень.

Влада Кіпру продовжила ще на рік громадянам України дію статусу осіб, які перебувають під тимчасовим захистом.

Для українців у країнах Євросоюзу продовжили безкоштовний роумінг. Вони й надалі зможуть дзвонити своїм рідним в Україну за зниженими цінами.

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