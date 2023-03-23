Выплаты и социальные услуги. Какие льготы могут получить переселенцы в Украине

Огромное количество украинцев из-за войны вынуждено было переехать из родных городов и сел, кардинально изменив свою жизнь. Официально в Украине сейчас зарегистрировано 4,8 миллиона внутренне перемещенных лиц, но в реальности их гораздо больше.
Из-за того, что ВПЛ в Украине оказались в затруднительном положении, они могут рассчитывать на льготы, выплаты и разнообразную помощь. Также они получают от государства гуманитарную помощь, продовольственные наборы, одежду и вещи первой необходимости.
Какие льготы имеют ВПЛ в Украине, РБК-Украина рассказала региональная юристка БФ "Право на защиту" Оксана Шемет.
Граждане, у которых есть статус внутренне перемещенного лица, могут получать не только государственные и международные выплаты, но и имеют право на особые льготы. Такие права и льготы предусмотрены Законом Украины "Об обеспечении прав и свобод перемещенных лиц", напоминает Оксана Шемет.
ВПО в Украине имеют следующие права:
1. Детям, зарегистрированным как ВПЛ, в том числе детям, обучающимся по дневной форме обучения в высших учебных заведениях, - до окончания учебных заведений, но не более чем до достижения ими 23 лет, предоставляется государственная целевая поддержка для получения высшего образования в государственных и коммунальных учебных заведениях.
2. Дети из ВПЛ или дети, имеющие статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов, обучающихся в дошкольных, общеобразовательных, профессионально-технических учебных заведениях независимо от подчинения, типов и формы собственности, обеспечиваются бесплатным питанием.
3. Переселенцы реализуют свое право голоса выборах Президента Украины, народных депутатов Украины, местных выборах и референдумах.
4. Переселенцы с временно оккупированной территории имеют право на получение материального обеспечения, страховых выплат и социальных услуг по общеобязательному государственному социальному страхованию в связи с временной потерей трудоспособности и от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности, непосредственно в рабочих органах Фонда социального страхования Украины по фактическому месту жительства, пребыванию.
5. Взятые на учет ВПЛ имеет право на обеспечение вспомогательными средствами реабилитации, на получение реабилитационных услуг в соответствии с законодательством по месту жительства.
6. Переселенцы, уволившиеся с работы (прекратили другой вид занятости), при отсутствии документов, подтверждающих факт увольнения, периоды трудовой деятельности и страхового стажа, регистрируются как безработные и получают пособие по безработице, социальные и другие услуги по общеобязательному государственному социальному страхованию на случай безработицы.
7. Гражданин пенсионного возраста, взрослый с инвалидностью, ребенок с инвалидностью и другое лицо, находящееся в сложных жизненных обстоятельствах, зарегистрированных внутренне перемещенными лицами, имеют право на получение социальных услуг в соответствии с законодательством Украины по месту регистрации фактического места жительства.
8. Украина принимает все возможные меры по решению проблем, связанных с социальной защитой, в частности восстановлением всех социальных выплат внутренне перемещенным лицам.
Переехав на новое место жительства, переселенцы могут обращаться в местные органы власти и самоуправления, чтобы решить многие актуальные вопросы.
Переселенцы имеют право:
Напомним, за год войны программы помощи украинским беженцам в других странах меняются. Новые правила касаются жилья или выплат. Мы писали, какие страны урезают поддержку украинским беженцам.
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