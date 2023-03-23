Выплаты и социальные услуги. Какие льготы могут получить переселенцы в Украине

Огромное количество украинцев из-за войны вынуждено было переехать из родных городов и сел, кардинально изменив свою жизнь. Официально в Украине сейчас зарегистрировано 4,8 миллиона внутренне перемещенных лиц, но в реальности их гораздо больше.

Из-за того, что ВПЛ в Украине оказались в затруднительном положении, они могут рассчитывать на льготы, выплаты и разнообразную помощь. Также они получают от государства гуманитарную помощь, продовольственные наборы, одежду и вещи первой необходимости.

Какие льготы имеют ВПЛ в Украине, РБК-Украина рассказала региональная юристка БФ "Право на защиту" Оксана Шемет.

Льготы для ВПЛ в Украине: главное

Граждане, у которых есть статус внутренне перемещенного лица, могут получать не только государственные и международные выплаты, но и имеют право на особые льготы. Такие права и льготы предусмотрены Законом Украины "Об обеспечении прав и свобод перемещенных лиц", напоминает Оксана Шемет.

ВПО в Украине имеют следующие права:

1. Детям, зарегистрированным как ВПЛ, в том числе детям, обучающимся по дневной форме обучения в высших учебных заведениях, - до окончания учебных заведений, но не более чем до достижения ими 23 лет, предоставляется государственная целевая поддержка для получения высшего образования в государственных и коммунальных учебных заведениях.

2. Дети из ВПЛ или дети, имеющие статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов, обучающихся в дошкольных, общеобразовательных, профессионально-технических учебных заведениях независимо от подчинения, типов и формы собственности, обеспечиваются бесплатным питанием.

3. Переселенцы реализуют свое право голоса выборах Президента Украины, народных депутатов Украины, местных выборах и референдумах.

Фото: Дети переселенцев имеют право на бесплатное питание в школах (Getty Images)

4. Переселенцы с временно оккупированной территории имеют право на получение материального обеспечения, страховых выплат и социальных услуг по общеобязательному государственному социальному страхованию в связи с временной потерей трудоспособности и от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности, непосредственно в рабочих органах Фонда социального страхования Украины по фактическому месту жительства, пребыванию.

5. Взятые на учет ВПЛ имеет право на обеспечение вспомогательными средствами реабилитации, на получение реабилитационных услуг в соответствии с законодательством по месту жительства.

6. Переселенцы, уволившиеся с работы (прекратили другой вид занятости), при отсутствии документов, подтверждающих факт увольнения, периоды трудовой деятельности и страхового стажа, регистрируются как безработные и получают пособие по безработице, социальные и другие услуги по общеобязательному государственному социальному страхованию на случай безработицы.

7. Гражданин пенсионного возраста, взрослый с инвалидностью, ребенок с инвалидностью и другое лицо, находящееся в сложных жизненных обстоятельствах, зарегистрированных внутренне перемещенными лицами, имеют право на получение социальных услуг в соответствии с законодательством Украины по месту регистрации фактического места жительства.

8. Украина принимает все возможные меры по решению проблем, связанных с социальной защитой, в частности восстановлением всех социальных выплат внутренне перемещенным лицам.

Медицина и жилье. Что ВПЛ могут просить на местном уровне

Переехав на новое место жительства, переселенцы могут обращаться в местные органы власти и самоуправления, чтобы решить многие актуальные вопросы.

Фото: Переселенцам по их просьбе должны способствовать возвращению домой, если это безопасно (Getty Images)

Переселенцы имеют право:

просить местные власти помочь в поиске и воссоединении членов семей, потерявших связь из-за внутреннего перемещения;

запрашивать информацию о судьбе и местонахождении пропавших членов семьи и близких родственников;

требовать безопасных условий для жизни и здоровья, создания надлежащих условий для ее постоянного или временного проживания;

узнавать информацию о том, осталась ли угроза в регионе, который ВПЛ вынуждены были покинуть, какая там ситуация с инфраструктурой, экологией и так далее;

просить органы государственной исполнительной власти, органами местного самоуправления и субъектами частного права о возможности безвозмездного временного проживания (при условии оплаты переселенцем стоимости коммунальных услуг) в течение шести месяцев с момента взятия на учет внутриперемещенного лица; для многодетных семей, лиц с инвалидностью, пожилых людей этот срок может быть продлен;

(при условии оплаты переселенцем стоимости коммунальных услуг) с момента взятия на учет внутриперемещенного лица; для многодетных семей, лиц с инвалидностью, пожилых людей этот просить помощи в перемещении движимого имущества;

просить помощи в возвращении на прежнее место жительства;

требовать обеспечения лекарственными средствами в случаях и порядке, определенных законодательством;

обращаться за бесплатной медпомощью в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения;

в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения; устраивать детей в дошкольные и общеобразовательные учебные заведения;

получать социальные и административные услуги по месту нахождения;

по месту нахождения; проведение государственной регистрации актов гражданского состояния, внесение изменений в актовые записи гражданского состояния, их возобновление и аннулирование по месту нахождения;

просить бесплатный проезд для добровольного возвращения в свое заброшенное постоянное местожительство во всех видах общественного транспорта в случае исчезновения обстоятельств, повлекших за собой перемещение;

в свое заброшенное постоянное местожительство во всех видах общественного транспорта в случае исчезновения обстоятельств, повлекших за собой перемещение; получать гуманитарную и благотворительную помощь.

Напомним, за год войны программы помощи украинским беженцам в других странах меняются. Новые правила касаются жилья или выплат. Мы писали, какие страны урезают поддержку украинским беженцам.

Также сообщалось, как переселенцам получить бесплатное лечение и медицинские препараты: инструкция.

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