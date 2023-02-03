Виплати та пільги. Нові правила для українських біженців в Чехії: всі деталі

Статус тимчасового захисту в Чехії отримало майже півмільйона українців. Нещодавно новообраний президент Чехії Петр Павел підписав закон Lex Ukrajina IV. Він передбачає низку змін, які стосуються продовження термінів дії тимчасового захисту, виплат та соціального страхування.

Ці та інші зміни для українських біженців у Чехії для TRAVEL РБК-Україна проаналізувала юрист Stron Legal Services Мар’яна Гавришко.

Тимчасовий захист у Чехії: як його продовжити

Прийнятий у Чехії закон Lex Ukrajina IV продовжує дію тимчасового захисту для українців до березня 2024 року. Проте отримані візи не будуть пролонговані автоматично, як у деяких країнах ЄС.

"Для цього громадянам України слід до кінця березня 2023 року в онлайн режимі отримати дату та час відвідування відділу МВС та прийти особисто для отримання відповідної вклейки у паспорт. У тих, хто не пройде цю процедуру, віза буде анульована, і їм доведеться оформлювати її наново", – зауважує юрист.

Виплати: тепер враховуватимуть дохід біженців

Окрім продовження терміну дії тимчасового захисту, Lex Ukrajina VI передбачає зміни у грошових виплатах для українців. За новими правилами грошова допомога повинна відповідати прожитковому мінімуму встановленому у Чеській Республіці.

"Сума виплати на одного дорослого складатиме 4860 крон замість 5000 крон, а на дитину – 3490 крон на місяць. Попри те, для пенсіонерів та осіб з інвалідністю грошова допомога збільшиться в 1,5 раза від прожиткового мінімуму, виплата становитиме 7 290 крон на дорослого та 5 235 крон на дитину", – пояснює Мар’яна Гавришко.

Фото: Тимчасовий захист українцям у Чехії продовжать, але не автоматично (Getty Images)

Окрім того, при виплаті грошової допомоги до уваги братиметься дохід біженця. На фінансову допомогу у Чехії зможуть претендувати лише ті біженці, чиї доходи не перевищують суму фіксованої виплати. В тому числі до уваги братимуться і перекази коштів з-за кордону.

Доходом не будуть вважатися лише виплати для домогосподарств у Чехії та допомога для дітей від ЮНІСЕФ. Також раз у пів року влада перевірятиме, чи є у заявника перешкоди для виходу на ринок праці: наприклад, догляд за маленькою дитиною, пенсія чи навчання.

Нові правила отримання медичної допомоги

Нові правила для українців у Чехії стосуватимуться також отримання медичної допомоги. Термін, протягом якого держава сплачуватиме внески до системи державного медичного страхування для біженців (VZP), буде скорочено. Тепер він становитиме 150 днів.

"На думку законодавця, цього часу достатньо, щоб українські біженці знайшли роботу й тоді відповідні внески за них сплачуватиме роботодавець. Водночас держава продовжить покривати страхові внески за неповнолітніх дітей, пенсіонерів, людей з інвалідністю та в інших випадках, коли біженець з об'єктивної причини не може робити це сам", – підсумовує фахівець Stron Legal Services.

Нагадаємо, зміни для українських біженців у Чехії ухвалили у січні 2023 року.

Також стало відомо, як українцям можна виїздити з Польщі без втрати тимчасового захисту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.