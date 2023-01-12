У Чехії ухвалили зміни для українських біженців: нові правила

У Чехії проголосували за законопроект "Lex Ukrajina IV" із змінами правил для українських біженців. Дію тимчасового захисту продовжили до 31 березня 2024 року.

Які правила діятимуть для українців у Чехії у 2023 році, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на vinegret.cz.

Основні норми, які внесли до закону для українців

За зміни законодавства проголосували 57 сенаторів, утрималися 5. Законопроект має підписати президент.

За словами голови сенатського комітету з безпеки Павла Фішера, криза, яку принесла перша хвиля біженців, закінчилася.

"Зараз настав час зробити правила суворішими", – сказав політик.

Основні норми, які містить новий варіант закону:

Для продовження статусу тимчасового захисту в Чехії потрібно вклеїти візу до закордонного паспорта заявника. Для реєстрації в онлайн-системі дається термін до кінця березня, для особистого візиту та вклеювання візи – до 30 вересня 2023 року. При пропущенні цих термінів статус втрачається, але його можна буде відновити без штрафів.

Під час особистого візиту до міграційного відділу потрібно буде вказати адресу свого проживання, найменування та адресу школи, яку відвідує дитина згідно із законом про обов'язкову початкову освіту та підтвердити забезпечення житлом. Виняток – хто проживає в екстреному чи тимчасовому житлі, наданому органами кризового управління.

Якщо іноземець прибуває без закордонного паспорта та доведе, що не може отримати його від компетентних органів України, то МВС чи поліція Чехії видадуть йому спеціальне посвідчення особи для поїздок за кордон.

Фото: Мітинг у Чехії (gettyimages.com)

Із 1 квітня 2023 року почне діяти нова система виплат, яку розробить Мінпраці.

Правила зарахування українських дітей до дитсадків та умови обов'язкового відвідування школи змінять. Також спростять відрахування дітей із дитсадків, оскільки біженці часто повертаються додому без попередження адміністрації навчального закладу.

Які зміни для українців ще готують у майбутньому

До закону про допомогу українським біженцям уряд готує додаткові поправки. Згідно з однією з них, проживання в екстреному житлі (готелі, пансіонати, гуртожитки) буде безкоштовним лише 150 днів. Таким видом житла користується близько третини біженців.

Загалом тимчасовий захист у Чехії отримали 476 тисяч українців. Нині у країні залишаються приблизно 300 тисяч наших біженців.

Нагадаємо, ми писали, що в українців закінчується тимчасовий захист в одній із країн ЄС.