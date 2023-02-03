Выплаты и льготы. Новые правила для украинских беженцев в Чехии: все детали

Статус временной защиты в Чехии получили почти полмиллиона украинцев. Недавно новоизбранный президент Чехии Петр Павел подписал закон Lex Ukrajina IV. Он предусматривает ряд изменений, касающихся продления сроков действия временной защиты, выплат и социального страхования.

Эти и другие изменения для украинских беженцев в Чехии для TRAVEL РБК-Украина проанализировала юрист Stron Legal Services Марианна Гавришко.

Временная защита в Чехии: как ее продолжить

Принятый в Чехии закон Lex Ukrajina IV продолжает действие временной защиты украинцев до марта 2024 года. Однако полученные визы не будут пролонгированы автоматически, как в некоторых странах ЕС.

"Для этого гражданам Украины следует до конца марта 2023 года в онлайн режиме получить дату и время посещения отдела МВД и прийти лично для получения соответствующей вклейки в паспорт. У тех, кто не пройдет эту процедуру, виза будет аннулирована и им придется оформлять ее заново", – отмечает юрист.

Выплаты: теперь будут учитываться доходы беженцев

Помимо продления срока действия временной защиты, Lex Ukrajina VI предусматривает изменения в денежных выплатах украинцам. По новым правилам денежная помощь должна соответствовать прожиточному минимуму, установленному в Чешской Республике.

"Сумма выплаты на одного взрослого будет составлять 4860 крон вместо 5000 крон, а на ребенка – 3490 крон в месяц. Несмотря на то, для пенсионеров и лиц с инвалидностью денежная помощь увеличится в 1,5 раза от прожиточного минимума, выплата будет составлять 7 290 крон в месяц" и 5 235 крон на ребенка", – объясняет Марьяна Гавришко.

Фото: Временную защиту украинцам в Чехии продолжат, но не автоматически (Getty Images)

Кроме того, при выплате денежной помощи будет учитываться доход беженца. На финансовую помощь в Чехии смогут претендовать только те беженцы, доходы которых не превышают сумму фиксированной выплаты. В том числе будут учитываться и переводы средств из-за границы.

Доходом не будут считаться только выплаты домохозяйствам в Чехии и помощь для детей от ЮНИСЕФ. Также раз в полгода власти будут проверять, есть ли у заявителя препятствия для выхода на рынок труда: например, уход за маленьким ребенком, пенсия или обучение.

Новые правила получения медицинской помощи

Новые правила для украинцев в Чехии будут также касаться получения медицинской помощи. Срок, за который государство будет платить взносы в систему государственного медицинского страхования для беженцев (VZP), будет сокращен. Теперь он составит 150 дней.

"По мнению законодателя, этого времени достаточно, чтобы украинские беженцы нашли работу и тогда соответствующие взносы за них будет платить работодатель. В то же время государство продолжит покрывать страховые взносы за несовершеннолетних детей, пенсионеров, людей с инвалидностью и в других случаях, когда беженец по объективной причине не может делать это сам", – заключает специалист Stron Legal Services.

Напомним, изменения для украинских беженцев в Чехии были приняты в январе 2023 года.

Также стало известно, как украинцам можно выезжать из Польши без потери временной защиты.

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