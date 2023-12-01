Виплати у Німеччині. Скільки грошей отримують сім'ї українських біженців

У Німеччині триває обговорення питання виплат для українських біженців. Скоротити суми допомоги закликають окремі політики.
Скільки отримують сім'ї українців, яким Німеччина надала прихисток від війни, РБК-Україна розповідає з посиланням на suedkurier.de.
У соцмережах Німеччини циркулює тема виплат українським біженцям "громадянських грошей" Bürgergeld – базової допомоги малозабезпеченим німцям. Українці, чиїх доходів та заощаджень недостатньо для покриття вартості життя, мають можливість отримати соціальну підтримку.
Працездатні біженці отримують виплати "громадянської допомоги" у центрі зайнятості. Якщо українці можуть працювати лише обмежено або отримують пенсію за віком, відповідальним за соціальну допомогу є відділ соціального забезпечення. Для отримання допомоги необхідно мати дозвіл на проживання або довідку від імміграційної служби.
Bürgergeld – це забезпечення гуманного прожиткового мінімуму, щоб люди могли дозволити собі достатньо їжі, одягу, засобів особистої гігієни та предметів побуту. Це також має дати можливість брати участь у соціальному та культурному житті.
Окрім стандартних виплат, діти та молоді люди також отримують "негайну дитячу доплату" у розмірі 20 євро на місяць.
У перший рік, коли українські біженці отримують Bürgergeld, витрати на квартиру покриваються повністю. Це дає їм можливість зосередитися на пошуку роботи або подальшому навчанні. Але після року центр зайнятості покриватиме витрати лише на "відповідну суму", яка визначається індивідуально. Муніципалітети, в яких проживають біженці, також визначають розмір відповідних витрат на опалення.
Нагадаємо, ми писали, як зміняться виплати українцям у Німеччині наступного року. Із січня розмір допомоги Bürgergeld зросте на 12% для всіх отримувачів.
Також ми розповідали, скільки грошей заощаджують українські біженці в Німеччині. Із зарплати та соціальної допомоги 28% опитаних вдається заощаджувати 300-500 євро на місяць.
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