Виплати у Німеччині. Скільки грошей отримують сім'ї українських біженців

У Німеччині триває обговорення питання виплат для українських біженців. Скоротити суми допомоги закликають окремі політики.

Скільки отримують сім'ї українців, яким Німеччина надала прихисток від війни, РБК-Україна розповідає з посиланням на suedkurier.de.

У соцмережах Німеччини циркулює тема виплат українським біженцям "громадянських грошей" Bürgergeld – базової допомоги малозабезпеченим німцям. Українці, чиїх доходів та заощаджень недостатньо для покриття вартості життя, мають можливість отримати соціальну підтримку.

Працездатні біженці отримують виплати "громадянської допомоги" у центрі зайнятості. Якщо українці можуть працювати лише обмежено або отримують пенсію за віком, відповідальним за соціальну допомогу є відділ соціального забезпечення. Для отримання допомоги необхідно мати дозвіл на проживання або довідку від імміграційної служби.

Bürgergeld – це забезпечення гуманного прожиткового мінімуму, щоб люди могли дозволити собі достатньо їжі, одягу, засобів особистої гігієни та предметів побуту. Це також має дати можливість брати участь у соціальному та культурному житті.

Для самотніх людей стандартна потреба становить 502 євро на місяць.

Якщо це мати чи батько-одинак з дитиною віком від 6 до 13 років, то виплати – 502 євро на місяць на дорослого та 348 євро на дитину, тобто загалом 850 євро.

Матір із дитиною від 14 до 17 років отримує 502 євро на місяць на себе та 420 євро на дитину. Загалом це 922 євро.

Дорослі партнери отримують по 451 євро на місяць, тобто 902 євро на всю родину.

Як приклад: подружжя з семирічною та 16-річною дитиною має загальну стандартну потребу 1670 євро на місяць.

Окрім стандартних виплат, діти та молоді люди також отримують "негайну дитячу доплату" у розмірі 20 євро на місяць.

Фото: Прибуття українських біженців до Німеччини (gettyimages.com)

У перший рік, коли українські біженці отримують Bürgergeld, витрати на квартиру покриваються повністю. Це дає їм можливість зосередитися на пошуку роботи або подальшому навчанні. Але після року центр зайнятості покриватиме витрати лише на "відповідну суму", яка визначається індивідуально. Муніципалітети, в яких проживають біженці, також визначають розмір відповідних витрат на опалення.

Нагадаємо, ми писали, як зміняться виплати українцям у Німеччині наступного року. Із січня розмір допомоги Bürgergeld зросте на 12% для всіх отримувачів.

Також ми розповідали, скільки грошей заощаджують українські біженці в Німеччині. Із зарплати та соціальної допомоги 28% опитаних вдається заощаджувати 300-500 євро на місяць.

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