Скільки грошей заощаджують українські біженці в Німеччині: опитування

Українські біженці в Німеччині отримують суттєву соціальну підтримку та можливість працювати. Серед втікачів від війни, які перебувають у країні понад рік, роботу знайшли 28% працездатних людей.

Скільки грошей вдається заощаджувати українським біженцям у Німеччині, РБК-Україна повідомляє з посиланням на міграційну платформу EWL.

Більшість українців, які вимушено перебувають у Німеччині через війну в Україні, заощаджують 494 євро (19,1 тис грн) на місяць після оплати усіх витрат. Про це свідчать результати опитування "З Польщі до Німеччини. Нові тенденції міграції українських біженців", яке провели міграційна платформа EWL та Центр Східноєвропейських студій Варшавського університету на замовлення Канцелярії Прем’єр-міністра Польщі.

Біженці заощаджують від різних джерел доходу: соцвиплати, фінансова підтримка родини, робота. У кожного четвертого респондента (38%) після оплати всіх витрат на проживання в Німеччині залишається понад 500 євро (19,4 тис грн) на місяць. Майже у кожного п'ятого – від 100 до 300 євро (3,9-11,6 тис грн).

Понад чверть (28%) респондентів вказали, що заощаджують від 301 до 500 євро (11,7-19,4 тис грн). У 15% залишається до 100 євро (3,9 тис грн). Між тим, понад 1000 євро на місяць (38,8 тис грн) залишається у понад 13% опитаних біженців.

Інфографіка: Які заощадження вдається робити українським біженцям (надане РБК-Україна)

Водночас аналогічне опитування в Польщі показало, що після оплати всіх витрат на проживання в Польщі у 59% громадян України залишається майже у 4,5 рази менше – понад 500 злотих на місяць (близько 111 євро – 4,3 тис грн).

"Можливість більше заробити і заощадити спонукають українців переїжджати з Польщі до Німеччини. Також Німеччина є у топі зацікавлення роботою серед українців, які перебувають в Україні і шукають можливостей заробити за кордоном", – зазначає директор міжнародної рекрутації EWL Марцін Колодзейчик.

Із серпня минулого року кількість зареєстрованих громадян України у Німечинні зросла на 410 тисяч. Дослідження EWL показує, що на рішення біженців обрати Німеччину найбільше впливають такі фактори:

наявність друзів і знайомих у Німеччині (43%);

привабливіші соціальні виплати в Німеччині (42%);

можливість накопичення більших заощаджень (38%);

пропозиції роботи з вищою зарплатою (27%).

Опитування провели у провели у серпні 2023 року серед 400 повнолітніх громадян України, які приїхали до Польщі після початку війни, а потім виїхали до Німеччини.

Нагадаємо, ми писали, де в Європі найбільше українських біженців знайшли роботу. На першому місці за рівнем зайнятості – Польща.

Також ми розповідали, які виплати отримують українці у країнах Європи. У Німеччині біженцям виплачують по 500 євро на місяць та орендують житло.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.