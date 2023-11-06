Виплати і житло. У країні ЄС готують скорочення допомоги українським біженцям

Уряд Ірландії готує зміни у програмі прихистку, щоб зменшити потік українських біженців. Оплату за житло та скорочення виплат можуть запровадити до кінця року.

Про це заявив прем'єр-міністр Лео Варадкар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Irish Times.

Зобов'язання платити за житло та зміну соціальних виплат уряд сподівається запровадити до кінця року. Зазначається, що такий підхід має на меті уповільнити потік людей із України.

За даними уряду, щотижня до Ірландії в'їжджають від 500 до 800 українців, третина з них – після тимчасового захисту в інших європейських країнах. Країна вже надала прихисток близько 100 тисячам втікачів від війни в Україні.

"Цифри були дуже великими. Це чинить величезний тиск на розміщення. Нам потрібно вжити заходів, які сповільнять надходження цифр, тому у нас буде більше часу, щоб "наздогнати" розміщення та інші питання", – зазначив прем'єр-міністр.

Він додав, що українцям і надалі не відмовлятимуть у тимчасовому захисті, але владі є сенс зважати на допомогу, яку надають українцям інші європейські країни – зокрема, не пропонується необмежена кількість житла, яке оплачує держава.

"Ми не можемо закривати очі на те, що у нас є дефіцит житла. Зараз ми знаходимося в ситуації, коли розміщуємо людей у ​​наметах і контейнерах", – наголосив Лео Варадкар.

Урядовці підрахували, що близько 14 000 українських біженців уже є робочою силою, а зміна соціальних виплат може заохотити людей більше працевлаштовуватися. Зараз щомісячна допомога складає понад 800 євро на людину.

Раніше повідомлялося, що в Ірландії планують обмежити термін проживання у державному житлі до 90 днів. Досі біженці проживали у готелях та колективних центрах без обмеження у часі.

Також у жовтні для українських біженців скасували право залишати державне житло без поважної причини. Про поїздку слід заздалегідь повідомити департамент інтеграції.

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