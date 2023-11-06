Выплаты и жилье. В стране ЕС готовят сокращение помощи украинским беженцам

Правительство Ирландии готовит изменения в программе убежища, чтобы снизить поток украинских беженцев. Оплату за жилье и сокращение выплат могут ввести до конца года.

Об этом заявил премьер-министр Лео Варадкар, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Irish Times.

Обязанность платить за жилье и изменение социальных выплат правительство надеется ввести до конца года. Отмечается, что такой подход имеет целью замедлить поток людей из Украины.

По данным правительства, еженедельно в Ирландию въезжают от 500 до 800 украинцев, треть из них – после временной защиты в других европейских странах. Страна уже предоставила убежище около 100 тысячам бежавших от войны в Украине.

"Цифры были очень большими. Это оказывает огромное давление на размещение. Нам нужно принять меры, которые замедлят поступление цифр, поэтому у нас будет больше времени, чтобы "догнать" размещение и другие вопросы", – отметил премьер-министр.

Он добавил, что украинцам и дальше не будут отказывать во временной защите, но властям есть смысл учитывать помощь, которую оказывают украинцам другие европейские страны – в частности, не предлагается неограниченное количество жилья, которое оплачивает государство.

"Мы не можем закрывать глаза на то, что у нас есть дефицит жилья. Сейчас мы находимся в ситуации, когда размещаем людей в палатках и контейнерах", – подчеркнул Лео Варадкар.

Чиновники подсчитали, что около 14 000 украинских беженцев уже являются рабочей силой, а изменение социальных выплат может поощрить людей больше трудоустраиваться. Сейчас ежемесячная помощь составляет более 800 євро на человека.

Ранее сообщалось, что в Ирландии планируется ограничить срок проживания в государственном жилье до 90 дней. До сих пор беженцы проживали в гостиницах и коллективных центрах без ограничения во времени.

Также в октябре для украинских беженцев отменили право покидать государственное жилье без уважительной причины. О поездке следует заранее сообщить департаменту интеграции.

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