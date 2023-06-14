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Народжені не в Україні. Юрист вказав на важливу деталь щодо громадянства дітей біженців

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Середа 14 червня 2023 14:37
Народжені не в Україні. Юрист вказав на важливу деталь щодо громадянства дітей біженців Фото: Яке громадянство отримують діти біженців (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова
Експерт: Катерина Аніщенко

Діти, які народилися за кордоном у українських біженців, які вимушено виїхали з країни, реєструються як громадяни України. Це відбувається, якщо їхні батьки або один з батьків якої на момент його народження були громадянами України. Місце народження в такій ситуації на громадянство не впливає.

Про це у коментарі TRAVEL РБК-Україна розповіла адвокат юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерина Аніщенко.

Чи зберігає народження дитини в ЄС статус громадянина України?

"Так, зберігає. Дані про громадянство та національність в актовому записі про народження та свідоцтві не заповнюються, про що робиться відповідний запис у графі “Для відміток”, – пояснює юрист.

Дитина, батьки або оди з батьків якої на момент її народження були громадянами України, є громадянином/кою України.

"Місце народження в цьому випадку не впливає на можливість набуття дитиною громадянства України, адже особа набуває громадянство України незалежно від того, народилася вона на території України чи за її межами", – каже вона.

Як зареєструвати народження дитини за кордоном

Державну реєстрацію актів цивільного стану, у тому числі народження дитини та визначення її походження, для українців за кордоном проводять дипломатичні представництва або консульські установи України.

Народжені не в Україні. Юрист вказав на важливу деталь щодо громадянства дітей біженцівФото: Дитина отримує громадянство України незалежно від місця народження, якщо її батьки або один з батьків є українцем (Getty Images)

"Реєстрацію проводять за місцем народження або за місцем проживання батьків дитини або одного з них за їх письмовою заявою, а в разі хвороби, смерті батьків або з інших причин неможливості зареєструвати народження – за заявою родичів, інших осіб, уповноваженого представника закладу охорони здоров’я, у якому народилася дитина або в якому на цей час вона перебуває", – каже Катерина Аніщенко.

Реєстрація народження дитини проводиться консулом з одночасним визначенням її походження та присвоєнням прізвища, імені та по батькові.

Заяву про реєстрацію народження дитини батьки зобов’язані подати невідкладно, але не пізніше одного місяця з дня народження дитини, а при народженні мертвої дитини – не пізніше трьох діб.

"Щоб зареєструвати факт народження, до консульської установи необхідно надати документ з медичного закладу про народження дитини, паспорта що посвідчують особи батьків (одного з батьків). Також необхідно буде подати заяву письмову або усно, для внесення відомостей про батька", – пояснює фахівець.

Реєстрацію народження дитини проводять без стягнення консульського збору, а за результатами реєстрації цього акту видається свідоцтво про народження.

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