Виплати або машина. Українські біженці у Швейцарії мають продати свої автомобілі

Українські біженці в Швейцарії мають продати свої автомобілі, щоб отримувати соціальну допомогу. Таке правило починає діяти через рік після прибуття.

Також враховуватимуть й інші активи – коштовності та готівку, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на 20min.ch.

Ті, хто живуть на соціальну допомогу через рік після прибуття до Швейцарії, мають повторно перевірити свої активи. Правило поширюється і на біженців з України зі статусом захисту S:

"Тому автомобілі повинні бути продані, якщо їхня вартість перевищує норму активів для відповідного розміру домогосподарства", – зазначається на сайті Швейцарської конференції соціального забезпечення.

Виняток можуть застосувати у випадку, якщо особа залежить від автомобіля з професійних причин або за станом здоров'я.

Впровадження нових правил у кантонах лише починається. Наприклад, у кантоні Люцерн на виконання умов відводять місяць.

"Кантон Люцерн також зараховує транспортні засоби до активів для людей зі статусом захисту S. Якщо вони перевищують 4 000 франків на людину або 10 000 франків на сім’ю, ми приписуємо продати їх", – відповіли чиновники виданню.

Залежно від суми від продажу автомобіля соціальну допомогу припинять на певний період.

Зазначається, що у Люцерні зі 141 українців, які мають автомобіль, 132 людини отримують соціальну допомогу. Чиновники припускають, що більшість зареєстрованих транспортних засобів перевищує норму активів. Якщо біженці не виконують прохання про продаж автомобіля, вартість автомобіля все одно оцінюється і включається в розрахунок для соціальної допомоги.

В інших кантонах – Берн, Базель-Штадт, Цюрих і Ааргау – влада зараз запроваджує правила та перевіряє, які біженці мають продати свої автомобілі. В інших кантонах, таких як Санкт-Галлен або Базель-Ланд, за це відповідають муніципалітети.

Фото: Біженці у Швейцарії (gettyimages.com)

Поки невідомо, скільки всього машин доведеться продати.

"Продажів ще не було, ми не отримали жодної реакції. Це стосується автомобілів і ліквідних активів, таких як коштовності та готівка. Соцслужби перевіряють кожен випадок", – пояснюють чиновники Берна.

Статус біженця у Швейцарії отримали майже 80 тисяч українців. Кілька тисяч із них володіють автомобілями.

Вартість свого автомобіля можна визначити за допомогою безкоштовних сайтів autoscout24.ch, comparis.ch або ricardo.ch. Комплексну оцінку можна також провести за допомогою платної платформи eurotax.ch.

Нагадаємо, ми писали, чому українці масово продають свої авто в Європі.