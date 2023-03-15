Выплаты или машина. Украинские беженцы в Швейцарии должны продать свои автомобили

Украинские беженцы в Швейцарии должны продать автомобили, чтобы получать социальную помощь. Такое правило начинает действовать спустя год после прибытия.

Также будут учитывать и другие активы – драгоценности и наличные деньги, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на 20min.ch.

Те, кто живет на социальную помощь через год после прибытия в Швейцарию, должны повторно проверить свои активы. Правило распространяется и на беженцев из Украины со статусом защиты S:

"Поэтому автомобили должны быть проданы, если их стоимость превышает норму активов для соответствующего размера домохозяйства", – говорится на сайте Швейцарской конференции социального обеспечения.

Исключение могут быть применены в случае, если лицо зависит от автомобиля по профессиональным причинам или по состоянию здоровья.

Внедрение новых правил в кантонах только начинается. К примеру, в кантоне Люцерн на выполнение условий отводят месяц.

"Кантон Люцерн также относит транспортные средства к активам для людей со статусом защиты S. Если они превышают 4 000 франков на человека или 10 000 франков на семью, мы приписываем продать их", – ответили чиновники.

В зависимости от суммы продажи автомобиля социальную помощь прекратят на определенный период.

Отмечается, что в Люцерне из 141 украинцев, у которых есть автомобиль, 132 человека получают социальную помощь. Чиновники предполагают, что большинство зарегистрированных транспортных средств превышает норму активов. Если беженцы не выполняют просьбы о продаже автомобиля, стоимость автомобиля все равно оценивается и включается в расчет социальной помощи.

В других кантонах – Берн, Базель-Штадт, Цюрих и Ааргау – власти сейчас вводят правила и проверяют, какие беженцы должны продать свои автомобили. В других кантонах, таких как Санкт-Галлен или Базель Ланд, за это отвечают муниципалитеты.

Фото: Беженцы в Швейцарии (gettyimages.com)

Пока не известно, сколько всего машин придется продать.

"Продаж еще не было, мы не получили никакой реакции. Это касается автомобилей и ликвидных активов, таких как драгоценности и наличные деньги. Соцслужбы проверяют каждый случай", – объясняют чиновники Берна.

Статус беженца в Швейцарии получили почти 80 тысяч украинцев. Несколько тысяч из них владеют автомобилями.

Стоимость автомобиля можно определить с помощью бесплатных сайтов autoscout24.ch, comparis.ch или ricardo.ch. Комплексную оценку можно провести с помощью платной платформы eurotax.ch.

Напомним, мы писали, почему украинцы массово продают свои автомобили в Европе.