Виплати до 9000 грн від Німеччини для українців: хто зможе отримати

Німеччина запровадила нову фінансову допомогу для біженців з України. Загальна сума виплат може сягати до 9000 гривень.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на німецький Центр зайнятості (Jobcenter).

Хто може отримати додаткові виплати

Фінансову допомогу можуть отримати всі українці, які були змушені покинути свою домівку через війну. Основна мета такого задуму – надати допомогу біженцям у пошуку роботи та поліпшити їхні професійні кваліфікації. І тепер центри зайнятості будуть виплачувати українцям додатково 150 євро разом із проходженням курсів підвищення кваліфікації.

Якщо громадяни України хочуть брати участь у програмах підтримки з пошуку роботи, їм надаватимуть ще 75 євро додатково до основних виплат. Таким чином, загальна сума допомоги складатиме 225 євро (близько 9 тисяч гривень).

Окрім фінансової допомоги та курсами підвищення кваліфікації, українці в Німеччині можуть отримати можливість здобути професійну освіту. Тоді фінансову допомогу надаватимуть, щоб забезпечити належний рівень життя громадян. Повідомляється, що професійну кваліфікацію українці зможуть покращити та здобути повну середню освіту протягом трьох років.

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