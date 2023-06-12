На житло та пошук роботи. Британія виділить 150 млн фунтів біженцям з України

Велика Британія виділить 150 мільйонів фунтів стерлінгів на допомогу українським біженцям, щоб вирішити проблему з проживанням.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

Українцям, які зараз вимушено проживають у Великій Британії, допомагатимуть з житлом за новою схемою фінансування, а гроші надходитимуть до місцевих рад по всій країні. Кошти будуть спрямовані на те, щоб допомогти українцям орендувати житло та знайти роботу.

Повідомляється, що фінансування буде розподілено по країні відповідно до кількості українців, які там проживають: 109 мільйонів фунтів стерлінгів для Англії, 30 мільйонів фунтів стерлінгів для Шотландії, 8 мільйонів фунтів стерлінгів для Уельсу та близько 2 мільйонів фунтів стерлінгів для Північної Ірландії.

"На жаль, бойові дії в Україні не мають ознак скорого припинення, тому ми закликаємо більше людей надати прихисток українцям, одночасно надаючи додаткове фінансування радам, щоб підтримати їх у питаннях довгострокового житла", – зазначила відповідальна за ці питання Фелісіті Б’юкан.

З початку російського вторгнення в лютому 2022 року понад 124 000 українців переїхали до Сполученого Королівства за схемою Homes for Ukraine. Майже половина громадян працездатного віку вже знайшли роботу в країні.

"Ми вітаємо таку заяву, яка визнає прихильність спонсорів та місцевої влади у важкі економічні часи та надасть додаткову підтримку та заспокоєння українським сім’ям в період, коли вони відновлюють своє життя та прагнуть подолати травму війни", – каже Петро Ревко, член Асоціації українців у Великій Британії.

Чимало людей, які приймають рішення повернутися в Україну з Британії, цікавляться, як правильно завершити справи перед від'їздом. Ми писали, що треба зробити біженцям перед виїздом з Британії.

Також Швейцарія надає українцям гроші на повернення додому. Суми, які виплачують, становлять близько 500 швейцарських франків (близько 500 євро) на дорослого і 250 франків на дитину.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.