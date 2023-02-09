Виплати 6 місяців. Хто з переселенців може отримати допомогу вдруге

Благодійна організація Карітас України надає багатоцільову грошову допомогу людям, які евакуюються із зони активних бойових дій.
Які вразливі категорії переселенців можуть отримати грошові гранти, РБК-Україна розповів директор департаменту гуманітарного реагування фонду Григорій Селещук.
В осередках Карітас грошові виплати у 2220 гривень на місяць можуть отримати люди, які недавно евакуювалися із територій, наближених до зони активних бойових дій. Також – переселенці при облаштуванні на новому місці.
Фінансова допомога надається терміном на три місяці (загалом 6600 гривень) одним платежем на кожного члена родини, але максимум на 4 осіб.
Грошові гранти від Карітасу України є двох типів, пояснює Григорій Селещук:
При цьому деякі родини можуть звертатися по грошову допомогу повторно – за умови критеріїв вразливості.
"Ми допускаємо можливість, що людина може отримати екстрену грошову допомогу (наприклад, виїхали з-під Бахмута, отримали допомогу в Карітасі Запоріжжя), поїхати кудись на Івано-Франківщину, і вже там, через один-три місяці можуть прийти і отримати стабілізаційну грошову допомогу, яка допоможе там облаштовуватися. Для цього потрібен статус ВПО плюс критерії вразливості", – звертає увагу фахівець.
На допомогу від Карітасу можуть претендувати:
Але є також критерії вразливості:
Ці критерії є маркерами пріоритетності надання допомоги, тобто в першу чергу допомогу отримають люди, які мають соціальну вразливість та не мають можливості самостійно забезпечити родину", – зазначають у благодійній організації.
Серед них і родини з низьким доходом та ті, які критично не покривають базові потреби на медицину, харчування, питну воду, одяг та побутові речі, навчання дітей. Допомога надається найбільш незахищеним та нужденним родинам в Україні.
Зазначається, що Карітас надає грошову допомогу лише через оформлення документів у своїх осередках.
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