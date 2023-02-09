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Виплати 6 місяців. Хто з переселенців може отримати допомогу вдруге

Фото: Переселенці в Запоріжжі (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Благодійна організація Карітас України надає багатоцільову грошову допомогу людям, які евакуюються із зони активних бойових дій.

Які вразливі категорії переселенців можуть отримати грошові гранти, РБК-Україна розповів директор департаменту гуманітарного реагування фонду Григорій Селещук.

Два типи грошової допомоги людям з небезпечних районів

В осередках Карітас грошові виплати у 2220 гривень на місяць можуть отримати люди, які недавно евакуювалися із територій, наближених до зони активних бойових дій. Також – переселенці при облаштуванні на новому місці.

Фінансова допомога надається терміном на три місяці (загалом 6600 гривень) одним платежем на кожного члена родини, але максимум на 4 осіб.

Грошові гранти від Карітасу України є двох типів, пояснює Григорій Селещук:

  • екстрена багатоцільова грошова допомога (виплата 2220 гривень). Надається людям, які проживають в містах, наближених до зони активних бойових дії та на щойно деокупованих територіях; також людям, що виїжджають із небезпечних регіонів або тільки приїхали на нове місце;
  • стабілізаційна багатоцільова грошова допомога – це виплати упродовж 6 місяців. Такі виплати надаються родинам, які вже переселились в безпечні регіони України і там намагаються облаштовувати своє життя.

При цьому деякі родини можуть звертатися по грошову допомогу повторно – за умови критеріїв вразливості.

"Ми допускаємо можливість, що людина може отримати екстрену грошову допомогу (наприклад, виїхали з-під Бахмута, отримали допомогу в Карітасі Запоріжжя), поїхати кудись на Івано-Франківщину, і вже там, через один-три місяці можуть прийти і отримати стабілізаційну грошову допомогу, яка допоможе там облаштовуватися. Для цього потрібен статус ВПО плюс критерії вразливості", – звертає увагу фахівець.

Фото: Оформлення грошової допомоги в Карітасі у Кривому Розі (надане РБК-Україна)

Хто може претендувати на допомогу: критерії вразливості

На допомогу від Карітасу можуть претендувати:

  • внутрішньо переміщені особи;
  • мешканці деокупованих територій;
  • люди, в яких пошкоджене обстрілами житло;
  • ті, хто проживають поблизу зони активних бойових дій на підконтрольних Україні територіях.

Але є також критерії вразливості:

  • багатодітні сім'ї;
  • люди з інвалідністю 1 та 2 групи або хронічними хворобами;
  • самотні літні люди;
  • одинокі матері і батьки;
  • вагітні, годуючи матері з дітьми до 3-х років;

Ці критерії є маркерами пріоритетності надання допомоги, тобто в першу чергу допомогу отримають люди, які мають соціальну вразливість та не мають можливості самостійно забезпечити родину", – зазначають у благодійній організації.

Фото: Переселенці в Одесі (gettyimages.com)

Серед них і родини з низьким доходом та ті, які критично не покривають базові потреби на медицину, харчування, питну воду, одяг та побутові речі, навчання дітей. Допомога надається найбільш незахищеним та нужденним родинам в Україні.

Зазначається, що Карітас надає грошову допомогу лише через оформлення документів у своїх осередках.

Нагадаємо, ми писали, як українцям отримати допомогу на перезимування.

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