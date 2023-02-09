Выплаты 6 месяцев. Кто из переселенцев может получить помощь во второй раз

Благотворительная организация Каритас Украины оказывает многоцелевую денежную помощь людям, которые эвакуируются из зоны активных боевых действий.

Какие уязвимые категории переселенцев могут получить денежные гранты, РБК-Украина рассказал директор департамента гуманитарного реагирования фонда Григорий Селещук.

Два типа денежной помощи людям из опасных районов

В офисах Каритас денежные выплаты в 2220 гривен в месяц могут получить люди, которые недавно эвакуировались с территорий, приближенных к зоне активных боевых действий. Также – переселенцы при обустройстве на новом месте.

Финансовая помощь предоставляется сроком на три месяца (в общей сложности 6600 гривен) одним платежом на каждого члена семьи, но максимум на 4 человека.

Денежные гранты от Каритаса Украины есть двух типов, поясняет Григорий Селещук:

экстренная многоцелевая денежная помощь (выплата 2220 гривен). Предоставляется людям, проживающим в городах, приближенных к зоне активных боевых действий и только что деоккупированных территориях; также людям, выезжающим из опасных регионов или только приехавшим на новое место;

многоцелевая денежная помощь (выплата 2220 гривен). Предоставляется людям, в городах, приближенных к зоне активных боевых действий и только что деоккупированных территориях; также людям, из опасных регионов или на новое место; стабилизационная многоцелевая денежная помощь – это выплаты в течение 6 месяцев. Такие выплаты предоставляются семьям, которые уже переселились в безопасные регионы Украины и пытаются там обустраивать свою жизнь.

При этом некоторые семьи могут обращаться за денежной помощью повторно – при наличии критериев уязвимости.

"Мы допускаем возможность, что человек может получить экстренную денежную помощь (например, выехали из-под Бахмута, получили помощь в Каритасе Запорожья), поехать куда-то в Ивано-Франковскую область, и уже там, через один-три месяца могут прийти и получить стабилизационную денежную помощь, которая поможет там обустраиваться. Для этого нужен статус ВПЛ плюс критерии уязвимости", – обращает внимание специалист.

Фото: Оформление денежной помощи в Каритасе в Кривом Роге (предоставлено РБК-Украина)

Кто может претендовать на помощь: критерии уязвимости

В помощь от Каритаса могут претендовать:

внутренне перемещенные лица;

жители деоккупированных территорий;

люди, в которых повреждено обстрелами жилье;

проживающие вблизи зоны активных боевых действий на подконтрольных Украине территориях.

Но есть также критерии уязвимости:

многодетные семьи;

люди с инвалидностью 1 и 2 группы или хроническими болезнями;

одинокие пожилые люди;

одинокие матери и родители;

беременные, кормя матери с детьми до 3-х лет;

"Эти критерии являются маркерами приоритетности оказания помощи, то есть, в первую очередь, помощь получат люди, которые имеют социальную уязвимость и не имеют возможности самостоятельно обеспечить семью", – отмечают в благотворительной организации.

Фото: Переселенцы в Одессе (gettyimages.com)

Среди них и семьи с низким доходом, и критически не покрывающие базовые потребности в медицине, питании, питьевой воде, одежде и бытовых вещах, обучении детей. Помощь оказывается наиболее незащищенным и нуждающимся семьям в Украине.

Отмечается, что Каритас оказывает денежную помощь только при оформлении документов в своих ячейках.

Напомним, мы писали, как украинцам получить помощь на перезимование.

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