Виплати 3000 гривень. Хто отримає одноразову допомогу в листопаді

Мінреінтеграції відкриває рахунок для допомоги жителям звільнених територій та евакуйованим, на який надходитимуть кошти донорів.
Відповідна постанова уряду набере чинності 1 листопада. Як українці зможуть отримати допомогу, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на сторінку міністерства.
Зазначається, що за рахунок коштів, які будуть надходити на гуманітарний рахунок Мінреінтеграції у Національному банку відбуватиместься надання грошової та гуманітарної допомоги евакуйованим українцям і мешканцям звільнених територій.
При Мінреінтеграції буде створена комісія. За її рішенням кошти будуть видаватися обласним військовим адміністраціям на:
Фото: Переселенці в Запоріжжі (gettyimages.com)
Одноразові виплати складуть 3000 гривень для дітей та осіб із інвалідністю, всі інші категорії отримають 2000 гривень.
У відомстві склали алгоритм надання грошової допомоги. На деокупованих територіях виплати будуть здійснювати так:
Як отримати кошти тим, хто евакуюється в інші регіони:
Нагадаємо, ми писали, що українці зможуть отримати 6600 гривень від американської організації.