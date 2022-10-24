Выплаты 3000 гривен. Кто получит одноразовую помощь в ноябре

Минреинтеграции открывает счет для помощи жителям освобожденных территорий и эвакуированным, на который будут поступать средства доноров.
Соответствующее постановление правительства вступит в силу 1 ноября. Как украинцы смогут получить помощь, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на страницу министерства.
Отмечается, что за счет средств, которые будут поступать на гуманитарный счет Минреинтеграции в Национальном банке, будет происходить предоставление денежной и гуманитарной помощи эвакуированным украинцам и жителям освобожденных территорий.
При Минреинтеграции будет создана комиссия. По ее решению средства будут выдаваться областным военным администрациям на:
Фото: Переселенцы в Запорожье (gettyimages.com)
Разовые выплаты составят 3000 гривен для детей и лиц с инвалидностью, все остальные категории получат 2000 гривен.
В ведомстве составили алгоритм предоставления денежной помощи. На деоккупированных территориях выплаты будут производить так:
Как получить средства эвакуированным в другие регионы:
Напомним, мы писали, чтоукраинцы могут получить 6600 гривен от американской организации.