Виплата 1 тисячі доларів від США українським родинам: як отримати допомогу

Благодійна організація "1K" надсилає гроші напряму родинам в Україні, які постраждали від війни. Інформація про кампанію 1K швидко поширюється в Twitter серед айті-спільноти та бізнесу, і все більше відомих підприємців бажають допомогти.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Fast Company.

Гроші для українців жертвують венчурні підприємці

Нью-йоркська благодійна організація з галузі технологічної індустрії 1K зібрала мільйони пожертв нужденним сім’ям в Україні. У благодійній організації кажуть, що зібрали вже декілька мільйонів доларів США від фізичних осіб, стартапів і венчурних капіталістів, які вже надали фінансову допомогу близько 5000 українських родин.

1K заснував підприємець і венчурний капіталіст Алекс Іскольд, який народився в Україні, а також Крісі Філалітес, яка керує цифровою просвітницькою діяльністю в організації з боротьби зі СНІДом (RED). 1K працює через низку організацій біженців в Україні та Європі, щоб знайти та перевірити родини, які найбільше потребують допомоги. Сім'ї також можуть звертатися за допомогою безпосередньо в 1K.

Благодійна організація в першу чергу прагне допомогти багатодітним одиноким матерям. Алекс Іскольд каже, що в багатьох випадках матері рятуються від війни за кордоном разом із дітьми, а чоловіки змушені залишатися в Україні.

Сума у 1 тисячу доларів США може допомогти сім’ї з трьох-чотирьох осіб придбати на місяць необхідні речі, такі як їжа, одяг і оплатити житло.

Фото: Мітинг на підтримку України у Вашингтоні (unsplash.com)

Минулого місяця 1K розпочала нову кампанію під назвою Startups For Ukraine, яка є "закликом показати колективну силу підприємницької спільноти". Тисячі стартапів попросили пожертвувати 10 000 доларів на фінансування сімей. На такий заклик відгукнулося вже багато компаній. Серед них – інвестори Фред Вілсон і Ом Малік, венчурні компанії NEA, First Mark, Khosla Ventures, Bessemer та інші.

Хто може розраховувати на допомогу від підприємців США

На грошову допомогу від спонсорів із США може розраховувати будь-яка українська родина, яка постраждала від війни. Програма розрахована саме на родини, тому самостійна особа не може отримати виплату.

Вік членів сім'ї та місце дислокації родини значення для отримання допомоги не має: можуть отримати не лише ті, хто зараз живе на території України, а й біженці за кордоном.

Обов'язкова умова отримання грошової допомоги – бути підписаним на офіційні сторінки проекту в соцмережах: Instagram та Facebook. Також ваш профіль у соцмережах маж бути відкритим. Без дотримання цих умов вашу заявку розглядати не будуть.

Як отримати тисячу доларів від США

Подати заявку на виплати можна, уважно заповнивши анкету.

Зверніть увагу. Через велику кількість заявок заповнення анкети не гарантує отримання виплат.

Відповідно до правил програми, родина зможе отримати допомогу у розмірі 1000 доларів лише один раз. При цьому гроші можуть бути витрачені на свій розсуд, жодних чеків та звітів надавати не потрібно.

Більше інформації про "The 1K Project" можна дізнатись на сайті проекту.

Нагадаємо, у США запускають нову програму спонсорства для українців: в чому полягає новація.