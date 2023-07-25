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Випивають до вильоту. Російська авіакомпанія збільшила норму алкоголю у літаках

Фото: Літак "Аерофлоту" (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У літаки російської авіакомпанії "Аерофлот" почали завантажувати більше алкогольних напоїв. Це пов'язано з тим, що запаси на борту закінчувалися ще до вильоту.

Більше алкоголю потрібно пасажирам бізнес-класу на рейсах за курортними напрямками, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

Наголошується, що про нововведення авіаперевізника з 18 липня профільному телеграм-каналу розповіла стюардеса авіаліній.

Завантаження алкоголю на борт збільшили на рейсах на російський курорт Сочі, у турецький Стамбул, а також у Хургаду та Шарм-ель-Шейх у Єгипті.

Пасажирам бізнес-класу кількості напоїв на борту критично не вистачає – запаси закінчуються ще до вильоту літака. Тому авіакомпанія збільшила завантаження алкоголю до 100%.

Наприклад, замість 19 пляшок міцних напоїв для пасажирів бізнес-класу в рейс стали брати 25. У результаті нових норм коньяку на борту побільшало вдвічі, віскі – на 50%, білого вина – на 40%.

Тим часом у Росії збираються заборонити наливати вино з "недружніх" країн на борту літаків російських авіакомпаній. Наразі перевізники пропонують вина з Італії, Франції та Іспанії.

Натомість пропонується пригощати пасажирів вітчизняною продукцією, на якій буде маркування "вино Росії".

Раніше ми писали, що авіакомпанії РФ мають нові проблеми з ремонтом літаків.

Також повідомлялося, що у російських літаків розпочалися відмови навігації.

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