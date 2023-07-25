Випивають до вильоту. Російська авіакомпанія збільшила норму алкоголю у літаках

У літаки російської авіакомпанії "Аерофлот" почали завантажувати більше алкогольних напоїв. Це пов'язано з тим, що запаси на борту закінчувалися ще до вильоту.
Більше алкоголю потрібно пасажирам бізнес-класу на рейсах за курортними напрямками, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на avianews.com.
Наголошується, що про нововведення авіаперевізника з 18 липня профільному телеграм-каналу розповіла стюардеса авіаліній.
Завантаження алкоголю на борт збільшили на рейсах на російський курорт Сочі, у турецький Стамбул, а також у Хургаду та Шарм-ель-Шейх у Єгипті.
Пасажирам бізнес-класу кількості напоїв на борту критично не вистачає – запаси закінчуються ще до вильоту літака. Тому авіакомпанія збільшила завантаження алкоголю до 100%.
Наприклад, замість 19 пляшок міцних напоїв для пасажирів бізнес-класу в рейс стали брати 25. У результаті нових норм коньяку на борту побільшало вдвічі, віскі – на 50%, білого вина – на 40%.
Тим часом у Росії збираються заборонити наливати вино з "недружніх" країн на борту літаків російських авіакомпаній. Наразі перевізники пропонують вина з Італії, Франції та Іспанії.
Натомість пропонується пригощати пасажирів вітчизняною продукцією, на якій буде маркування "вино Росії".
Раніше ми писали, що авіакомпанії РФ мають нові проблеми з ремонтом літаків.
Також повідомлялося, що у російських літаків розпочалися відмови навігації.
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