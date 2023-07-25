Выпивают до вылета. Российская авиакомпания увеличила норму алкоголя в самолетах

В самолеты российской авиакомпании "Аэрофлот" стали загружать больше алкогольных напитков. Это связано с тем, что запасы на борту заканчивались еще до вылета.

Больше алкоголя нужно пассажирам бизнес-класса на рейсах по курортным направлениям, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

Отмечается, что о нововведениях авиаперевозчика с 18 июля профильному телеграмм-каналу рассказала стюардесса авиалиний.

Загрузку алкоголя на борт увеличили на рейсах на российский курорт Сочи, в турецкий Стамбул, а также в Хургаду и Шарм-эль-Шейх в Египте.

Пассажирам бизнес-класса количества напитков на борту критически не хватает – запасы заканчиваются еще до вылета самолета. Поэтому авиакомпания увеличила загрузку алкоголя до 100%.

Например, вместо 19 бутылок крепких напитков для пассажиров бизнес-класса в рейс стали брать 25. В результате новых норм коньяка на борту стало вдвое больше, виски – на 50%, белого вина – на 40%.

Между тем, в России собираются запретить наливать вино из "недружественных" стран на борту самолетов российских авиакомпаний. Сейчас перевозчики предлагают вина из Италии, Франции и Испании.

Вместо них предлагается угощать пассажиров отечественной продукцией, на которой будет маркировка "вино России".

Ранее мы писали, что у авиакомпаний РФ возникли новые проблемы с ремонтом самолетов.

Также сообщалось, что у российских самолетов начались отказы навигации.

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