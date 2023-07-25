RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Выпивают до вылета. Российская авиакомпания увеличила норму алкоголя в самолетах

Фото: Самолет "Аэрофлота" (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В самолеты российской авиакомпании "Аэрофлот" стали загружать больше алкогольных напитков. Это связано с тем, что запасы на борту заканчивались еще до вылета.

Больше алкоголя нужно пассажирам бизнес-класса на рейсах по курортным направлениям, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

Отмечается, что о нововведениях авиаперевозчика с 18 июля профильному телеграмм-каналу рассказала стюардесса авиалиний.

Загрузку алкоголя на борт увеличили на рейсах на российский курорт Сочи, в турецкий Стамбул, а также в Хургаду и Шарм-эль-Шейх в Египте.

Пассажирам бизнес-класса количества напитков на борту критически не хватает – запасы заканчиваются еще до вылета самолета. Поэтому авиакомпания увеличила загрузку алкоголя до 100%.

Например, вместо 19 бутылок крепких напитков для пассажиров бизнес-класса в рейс стали брать 25. В результате новых норм коньяка на борту стало вдвое больше, виски – на 50%, белого вина – на 40%.

Между тем, в России собираются запретить наливать вино из "недружественных" стран на борту самолетов российских авиакомпаний. Сейчас перевозчики предлагают вина из Италии, Франции и Испании.

Вместо них предлагается угощать пассажиров отечественной продукцией, на которой будет маркировка "вино России".

Ранее мы писали, что у авиакомпаний РФ возникли новые проблемы с ремонтом самолетов.

Также сообщалось, что у российских самолетов начались отказы навигации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
пасажириАэрофлотРосавиация