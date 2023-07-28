Виняток із правил. Українцям у Швеції відкрили доступ до вивчення мови на високому рівні

Українські біженці у Швеції отримали дозвіл вивчати шведську мову в мережі муніципальних навчальних закладів для дорослих Komvux. Це означає, що вони зможуть отримати кваліфікацію повної середньої освіти.

Це дозволить українцям шукати роботу в школах і медичних закладах, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на thelocal.se.

Про нововведення заявив міністр праці та інтеграції Швеції Йохан Персон. Зі його словами, оскільки війна триває, біженці з України повинні мати можливість вийти на шведський ринок праці.

"У багатьох професіях, особливо в догляді за людьми похилого віку та охороні здоров’я, а також у школах, щоб отримати роботу, потрібен високий рівень шведської мови. Ось чому уряд зараз хоче відкрити Komvux для українців, щоб вони могли продовжувати вивчати шведську після того, коли закінчать SFI", – сказав міністр.

Відповідно до законодавства Швеції, дорослі українці, які прибули до країни згідно з Директивою ЄС про тимчасовий захист, не мають права вивчати шведську мову в початковій школі та на рівні старшої середньої школи в коледжах для дорослих. Це означає, що вони втрачають право на безкоштовні заняття, якщо вже пройшли безкоштовні курси шведської мови для іммігрантів (SFI).

Втім, найвищий рівень курсу SFI дає змогу вивчити мову на рівні рівня B1+ у рейтингу CEFR. А для того, щоб отримати роботу вчителя або асистента вчителя в школі у Швеції, потрібно скласти національний іспит після закінчення курсу шведської як другої мови на рівні старшої середньої школи.

Зазначається, що зміни в інструкціях дозволяють муніципалітетам пропонувати курси старшої середньої школи для українців, але не вимагають цього. Тому місцева влада сама вирішуватиме, чи пропонувати українцям таке навчання.

Тимчасовий захист у Швеції з початку війни отримали понад 60 тисяч біженців із України.

Нагадаємо, ми писали, що українців в Естонії можуть попросити повернути гроші за мовні курси.

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