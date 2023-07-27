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Українців в Естонії можуть попросити повернути гроші за мовні курси: причини

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Четвер 27 липня 2023 13:23
Українців в Естонії можуть попросити повернути гроші за мовні курси: причини Фото: Українські біженці в Естонії (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Міністерство культури Естонії запропонувало виставляти рахунок біженцям, які перервали вивчення естонської мови без поважної причини. План чиновників стосується й українців із тимчасовим захистом.

Ціль нової постанови – мотивувати біженців успішно закінчувати безкоштовні мовні курси, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на postimees.ee.

Тим часом у міністерстві сподіваються, що вимагати гроші назад не доведеться. Чиновники повідомили, що курси естонської мови початкового рівня вже успішно закінчили 5500 отримувачів тимчасового захисту.

"Ми сподіваємося, що сума, що повертається державі, складе 0 євро, оскільки мета нової постанови – мотивувати одержувачів міжнародного, в тому числі тимчасового захисту, успішно закінчувати безкоштовні курси естонської мови", – повідомила глава відділу культурної різноманітності міністерства Ольга Ситник.

Станом на 24 липня 2023 року 5554 біженці з України успішно закінчили безкоштовні курси естонської мови рівня А1. 2519 людей ще продовжують навчання, а 894 особи зареєструвалися на нові курси.

"Якщо міністерству все ж таки доведеться вимагати гроші з біженців, повернені суми перейдуть до держбюджету", – додала чиновниця.

Наразі тимчасовий захист в Естонії отримали 23 тисячі дорослих. Із них 13 тисячам ще не запропонували мовне навчання.

Тим часом українців у Литві не перевірятимуть на знання мови. Про обов'язковий іспит раніше заявляли у мовній інспекції.

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