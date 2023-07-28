Исключение из правил. Украинцам в Швеции открыли доступ к изучению языка на высоком уровне

Украинские беженцы в Швеции получили разрешение учить шведский язык в сети муниципальных учебных заведений для взрослых Komvux. Это означает, что они могут получить квалификацию полного среднего образования.

Это позволит украинцам искать работу в школах и медицинских учреждениях, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на thelocal.se.

О нововведении заявил министр труда и интеграции Швеции Йохан Персон. По его словам, поскольку война продолжается, беженцы из Украины должны иметь возможность выйти на шведский рынок труда.

"Во многих профессиях, особенно в уходе за пожилыми людьми и здравоохранении, а также в школах, чтобы получить работу, нужен высокий уровень шведского языка. Вот почему правительство сейчас хочет открыть Komvux для украинцев, чтобы они могли продолжать изучать шведский после того, когда закончат SFI", – сказал министр.

Согласно законодательству Швеции, взрослые украинцы, прибывшие в страну согласно Директиве ЕС о временной защите, не имеют права учить шведский язык в начальной школе и на уровне старшей средней школы в колледжах для взрослых. Это означает, что они лишаются права на бесплатные занятия, если уже прошли бесплатные курсы шведского языка для иммигрантов (SFI).

Впрочем, самый высокий уровень курса SFI позволяет выучить язык на уровне B1+ в рейтинге CEFR. А для того, чтобы получить работу учителя или ассистента учителя в школе в Швеции, нужно сдать национальный экзамен по окончании курса шведского как второго языка на уровне старшей средней школы.

Отмечается, что изменения в инструкциях позволяют муниципалитетам предлагать курсы старшей средней школы для украинцев, но не требуют этого. Поэтому местные власти сами будут решать, предлагать ли украинцам такое обучение.

Временную защиту в Швеции с начала войны получили более 60 тысяч беженцев из Украины.

Напомним, мы писали, что украинцы в Эстонии могут попросить вернуть деньги за языковые курсы.

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