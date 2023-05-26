"Викуповуйте два місця". Як їздити автобусом за кордон комфортно: поради

Автобусні перевезення під час війни замінили зручні авіаперельоти в інші країни. Багато хто обирає прямі рейси автобусом, щоб дістатися місця прихистку, роботи чи відпочинку за кордоном.
Як зробити такі тривалі поїздки комфортними, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на поради фахівця з підбору турів Олександри Панамарчук.
"До війни я їздила у автобусний тур у 2005 році зі Львова до Праги. Вражень від "комфорту" вистачило надовго. Але зараз з України перельотів немає, потягом не скрізь доберешся, тож обирати не доводиться – або автобус, або ніяк", – пише вона.
Турагент додає: за останні 17 років автобусні поїздки не змінилися на краще: місця мало, зупинки короткі, спина болить, ноги набрякають.
"Фільми вже цілодобово не крутять, але є Wi-Fi. І туалетом в автобусі вже можна користуватися, хоча на швидкості 120 км/год це той ще екстрім", – розповідає Олександра Панамарчук.
Вона дає кілька корисних порад, як подбати про комфорт під час тривалої поїздки автобусом:
"Рейсові автобуси їдуть швидко, на зупинках дають 10-15 хвилин максимум. Водії туристичних автобусів більш лояльні – іноді можна розім'ятися аж 30-40 хвилин", – зауважує вона.
Олександра Паламарчук радить за можливості викуповувати для однієї людини два місця поруч.
"Не пошкодуйте коштів. Через 5-10 годин поїздки заради комфорту ви будете готові заплатити за весь автобус", – пояснює фахівець.
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