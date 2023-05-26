"Выкупайте два места". Как ездить автобусом за границу комфортно: советы

Автобусные перевозки во время войны заменили удобные авиаперелеты в другие страны. Многие выбирают прямые рейсы автобусом, чтобы добраться до места убежища, работы или отдыха за границей.
Как сделать такие длительные поездки комфортными, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на советы специалиста по подбору туров Александры Панамарчук.
"До войны я ездила в автобусный тур в 2005 году из Львова в Прагу. Впечатлений от "комфорта" хватило надолго. Но сейчас из Украины перелетов нет, поездом не везде доберешься, поэтому выбирать на приходится – или автобус, или никак", –пишет она.
Турагент добавляет: за последние 17 лет автобусные поездки не изменились к лучшему: места мало, остановки короткие, спина болит, ноги отекают.
"Фильмы уже круглосуточно не крутят, но есть Wi-Fi. И туалетом в автобусе уже можно пользоваться, хотя на скорости 120 км/ч это еще тот экстрим", –рассказывает Александра Панамарчук.
Она дает несколько полезных советов, как позаботиться о комфорте во время длительной поездки на автобусе:
"Рейсовые автобусы едут быстро, на остановках дают 10-15 минут максимум. Водители туристических автобусов более лояльны – иногда можно размяться аж 30-40 минут", – отмечает она.
Александра Паламарчук советует по возможности выкупать для одного человека два места рядом.
"Не пожалейте денег. Через 5-10 часов поездки ради комфорта вы будете готовы заплатить за весь автобус", – объясняет специалист.
Напомним, мы писали, какие страны украинки выбирают для отдыха с детьми.