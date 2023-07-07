Викликають підозри. Ще одна країна почала відмовляти у в'їзді росіянам

На острові Балі в Індонезії стали частіше відмовляти у в'їзді громадянам РФ. Із початку року в аеропорту не пропустили 15 росіян.

Імміграційна служба відмовляє підозрілим російським туристам після перевірки їхніх документів та телефонів, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на voi.id.

Дані про відмови за перші 6 місяців 2023 року озвучили в імміграційному офісі аеропорту Нгурах-Рай. Загалом на Балі не пустили 566 іноземних туристів. Причинами відмов у в'їзді зазвичай була відсутність проїзних документів або індонезійської візи, у багатьох закінчувався строк дії паспорта. Країна вимагає, щоб "запас" у паспорті був щонайменше 6 місяців після завершення поїздки. Деякі туристи були у міжнародному розшуку.

Стосовно росіян застосовувалися окремі перевірки – більшість із них отримали відмови через підозри у нелегальній діяльності на території Балі.

"Із історії подорожей ми бачимо, що туристи літали між Росією та Балі кілька разів на місяць. Це далеко, що має викликати підозри. Імміграційна служба проведе розслідування щодо іноземців, включаючи дані та дії, що зберігаються на мобільних телефонах", – зазначив імміграційний чиновник Шандро Боббі Реймон.

Раніше влада Балі пропонувала скасувати візи після прибуття для росіян через порушення місцевих законів та нелегальну роботу на острові, зокрема, гідами та інструкторами для інших росіян.

Через масові порушення лише у перші 4 місяці року з Балі депортували 27 росіян.

Раніше з Аргентини видворили десятки росіян. Влада підозрювала російських туристок у "пологовому туризмі" заради отримання дитиною громадянства за правом народження.

Нагадаємо, ми писали, що російських туристів депортували з Ізраїлю, з яким діє безвізовий режим.

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